https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959875955.html

Экс-генпрокурор Молдавии назвал нынешнюю власть в стране колониальной

Экс-генпрокурор Молдавии назвал нынешнюю власть в стране колониальной - РИА Новости, 15.07.2024

Экс-генпрокурор Молдавии назвал нынешнюю власть в стране колониальной

Власти Молдавии, словно колониальная администрация, пытаются угадать желания Брюсселя вместо того, чтобы продвигать интересы страны, заявил бывший генпрокурор... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T20:27

2024-07-15T20:27

2024-07-15T20:27

в мире

молдавия

брюссель

майя санду

евросоюз

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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Власти Молдавии, словно колониальная администрация, пытаются угадать желания Брюсселя вместо того, чтобы продвигать интересы страны, заявил бывший генпрокурор республики, кандидат в президенты страны Александр Стояногло в интервью порталу "Трибуна". Лидер социалистов Молдавии Игорь Додон 8 июля заявил, что его партия готова выдвинуть Стояногло в президенты, предложив его оппозиции в качестве единого беспартийного кандидата. Сам Стояногло намерен провести двусторонние встречи с представителями разных оппозиционных сил. "Власти не ведут реальных переговоров с ЕС, не объясняют свои интересы, даже не понимают, в чем заключаются интересы нашей страны. Всё, что они делают, - это просто пытаются угадать желания администрации Брюсселя… И да, я согласен с теми, кто утверждает, что нынешнее правительство ведет себя как колониальная администрация", - заявил Стояногло. По его словам, под европейскими лозунгами в Молдавии осуществляются бесстыдные, жестокие и беспрецедентные антиевропейские действия. Стояногло пояснил, что в республике нет закона об иностранных агентах, однако в закон о государственной измене внесены изменения, согласно которым всё взрослое население страны может оказаться за решеткой. Он привел в пример также "закон о сепаратизме", который власти запустили вместо того, чтобы выработать пакет конструктивных инициатив в отношениях с жителями Приднестровья, навязывая тем самым язык ненависти и конфронтации между жителями правого и левого берега Днестра. "Нельзя превращать тему европейской интеграции в абсолютную догму, а ее противников - в еретиков. Если мы действительно хотим модернизировать страну, если мы хотим сделать ее современной, безопасной и справедливой, то мы должны подняться на более высокий уровень общественного обсуждения этих задач. С плюрализмом мнений и без унизительных ярлыков и политических оскорблений", - подчеркнул Стояногло. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240715/eks-genprokuror-1959773887.html

https://ria.ru/20240619/stoyanoglo-1953952183.html

https://ria.ru/20240713/stojanogshee-1959428752.html

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в мире, молдавия, брюссель, майя санду, евросоюз