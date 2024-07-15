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Экс-премьер Молдавии подготовил отчет о правлении Санду - РИА Новости, 15.07.2024
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13:17 15.07.2024 (обновлено: 13:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959750044.html
Экс-премьер Молдавии подготовил отчет о правлении Санду
Экс-премьер Молдавии подготовил отчет о правлении Санду - РИА Новости, 15.07.2024
Экс-премьер Молдавии подготовил отчет о правлении Санду
Экс-премьер Владимир Филат заявил, что подготовил детальный отчет о правлении президента Молдавии Майи Санду, который позволяет сделать выводы о провалах во... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:17
2024-07-15T13:19
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Экс-премьер Владимир Филат заявил, что подготовил детальный отчет о правлении президента Молдавии Майи Санду, который позволяет сделать выводы о провалах во всех областях. "Согласно докладу "Четыре года мандата в цифрах", Молдавия рухнула. Я этот момент завершу и представлю в подходящий момент. Тем более, что перед выборами нужно давать отчет о работе", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*. По его словам, за четыре года население страны сократилось на 220 тысяч человек, зарегистрирован самый низкий уровень рождаемости за 180 лет на сегодняшний день. "Степень задолженности Молдавии за последние четыре года выросла настолько же, насколько она выросла за предыдущие 30 лет, основанная на потребительских кредитах и внутренних кредитах, которые имеют огромные затраты. За эти четыре года совокупная инфляция выросла более чем на 62%. Это результат деятельности нынешнего правительства, измеренный в цифрах", - добавил экс-премьер. Он считает, что цифры лучше всего отражают работу руководства страны, поскольку они помогают оценить, насколько изменилось качество жизни молдаван. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240713/stojanogshee-1959428752.html
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в мире, молдавия, россия, владимир филат, майя санду, facebook
В мире, Молдавия, Россия, Владимир Филат, Майя Санду, Facebook
Экс-премьер Молдавии подготовил отчет о правлении Санду

Правление Санду привело Молдавию к провалу, заявил экс-премьер Филат

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Владимир Филат
Экс-премьер Владимир Филат - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Экс-премьер Владимир Филат. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Экс-премьер Владимир Филат заявил, что подготовил детальный отчет о правлении президента Молдавии Майи Санду, который позволяет сделать выводы о провалах во всех областях.
"Согласно докладу "Четыре года мандата в цифрах", Молдавия рухнула. Я этот момент завершу и представлю в подходящий момент. Тем более, что перед выборами нужно давать отчет о работе", - написал Филат на своей странице в соцсети Facebook*.
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По его словам, за четыре года население страны сократилось на 220 тысяч человек, зарегистрирован самый низкий уровень рождаемости за 180 лет на сегодняшний день.
«
"Степень задолженности Молдавии за последние четыре года выросла настолько же, насколько она выросла за предыдущие 30 лет, основанная на потребительских кредитах и внутренних кредитах, которые имеют огромные затраты. За эти четыре года совокупная инфляция выросла более чем на 62%. Это результат деятельности нынешнего правительства, измеренный в цифрах", - добавил экс-премьер.
Он считает, что цифры лучше всего отражают работу руководства страны, поскольку они помогают оценить, насколько изменилось качество жизни молдаван.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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