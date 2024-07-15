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В Молдавии задержали мужчину, который нелегально ввез 15 украинцев - РИА Новости, 15.07.2024
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11:23 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959719718.html
В Молдавии задержали мужчину, который нелегально ввез 15 украинцев
В Молдавии задержали мужчину, который нелегально ввез 15 украинцев - РИА Новости, 15.07.2024
В Молдавии задержали мужчину, который нелегально ввез 15 украинцев
Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть незаконной миграции украинцев, с помощью которой в страну привезли 15 украинцев, организатор находится под домашним... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T11:23
2024-07-15T11:23
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть незаконной миграции украинцев, с помощью которой в страну привезли 15 украинцев, организатор находится под домашним арестом, говорится в сообщении на сайте пограничников. "Пограничники уничтожили сеть нелегальной миграции. Следователи установили, что 20-21 июня 2024 года было организовано незаконное пересечение границы 15 украинскими мигрантами на авторефрижераторе (грузовике с холодильной установкой - ред.) на сумму 8 тысяч долларов на человека. Установлена личность 29-летнего гражданина Молдавии, причастного к организации незаконного пересечения границы несколькими гражданами Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции. Организатора схемы задержали, он помещен под домашний арест. Пограничникам стало известно об этой ситуации, когда двое из попавших в страну украинцев решили поехать в Румынию. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Как сообщала в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным службы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. В июне 2024 года начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук сообщал, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в Европу.
https://ria.ru/20240615/voditel-1953161715.html
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в мире, украина, молдавия, румыния, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Румыния, Владимир Зеленский
В Молдавии задержали мужчину, который нелегально ввез 15 украинцев

Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть нелегальной миграции украинцев

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у здания аэропорта Кишинева
Сотрудник полиции у здания аэропорта Кишинева - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Сотрудник полиции у здания аэропорта Кишинева . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Пограничная полиция Молдавии раскрыла сеть незаконной миграции украинцев, с помощью которой в страну привезли 15 украинцев, организатор находится под домашним арестом, говорится в сообщении на сайте пограничников.
«
"Пограничники уничтожили сеть нелегальной миграции. Следователи установили, что 20-21 июня 2024 года было организовано незаконное пересечение границы 15 украинскими мигрантами на авторефрижераторе (грузовике с холодильной установкой - ред.) на сумму 8 тысяч долларов на человека. Установлена личность 29-летнего гражданина Молдавии, причастного к организации незаконного пересечения границы несколькими гражданами Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте погранполиции.
Мужчины, которые пытались покинуть территорию Украины в кузове зерновоза - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
На Украине водитель зерновоза пытался вывезти 41 уклониста
15 июня, 20:11
Организатора схемы задержали, он помещен под домашний арест. Пограничникам стало известно об этой ситуации, когда двое из попавших в страну украинцев решили поехать в Румынию.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Как сообщала в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным службы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. В июне 2024 года начальник отдела организации пограничного контроля госпограничной службы Игорь Матвийчук сообщал, что каждый день более сотни человек призывного возраста пытаются незаконно пересечь госграницу Украины и попасть в Европу.
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