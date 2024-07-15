https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959716831.html

В Молдавии заявили о новой волне дискриминации русскоязычных граждан

В Молдавии заявили о новой волне дискриминации русскоязычных граждан - РИА Новости, 15.07.2024

В Молдавии заявили о новой волне дискриминации русскоязычных граждан

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает исключить русский язык из нормативного оборота республики, сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:08

2024-07-15T11:08

2024-07-15T11:08

в мире

молдавия

ссср

василий боля

майя санду

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155023/86/1550238604_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a6e2ea243be269554279f371876a42fd.jpg

КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает исключить русский язык из нормативного оборота республики, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля. "Дискриминация русскоязычных вновь началась. Депутаты ПДС недавно внесли на рассмотрение законопроект о введении нового регламента парламента. Новый документ предполагает исключение русского языка из нормативного оборота", - написал Боля. По его словам, подобные меры могут привести к росту "правового нигилизма" в республике. "Этот проект лишит русскоязычных граждан права знать и понимать законы страны, что противоречит принципам здравого смысла и справедливости", - подчеркнул депутат. Комментариями со сторон ПДС РИА Новости не располагает. До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам. Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959702993.html

https://ria.ru/20231112/gimn-1908978373.html

молдавия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, ссср, василий боля, майя санду