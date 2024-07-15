В Молдавии заявили о новой волне дискриминации русскоязычных граждан
Оппозиция Молдавии заявила о новой волне дискриминации русскоязычных граждан
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Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) предлагает исключить русский язык из нормативного оборота республики, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
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"Дискриминация русскоязычных вновь началась. Депутаты ПДС недавно внесли на рассмотрение законопроект о введении нового регламента парламента. Новый документ предполагает исключение русского языка из нормативного оборота", - написал Боля.
По его словам, подобные меры могут привести к росту "правового нигилизма" в республике. "Этот проект лишит русскоязычных граждан права знать и понимать законы страны, что противоречит принципам здравого смысла и справедливости", - подчеркнул депутат.
Комментариями со сторон ПДС РИА Новости не располагает.
До 2014 года русский язык в Молдавии был обязательным для изучения в школах. В ноябре 2014 года его по предложению действующего президента Майи Санду, которая тогда была министром образования, причислили к иностранным языкам.
Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР, гласивший, что русский язык на территории страны является средством межнационального общения. Парламент Молдавии в декабре 2020 года принял новый закон о функционировании языков, вернул русскому языку особый статус и обязал госорганы предоставлять информацию гражданам в том числе и на русском языке. Однако КС постановил, что новый закон не соответствует конституции.
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