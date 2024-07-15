https://ria.ru/20240715/moldaviya-1959693519.html
Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария
Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария - РИА Новости, 15.07.2024
Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария
Геополитические игроки готовы использовать Молдавию в своих целях, поэтому местные политики должны не допустить повторения в республике украинского сценария,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:17
2024-07-15T09:17
2024-07-15T09:17
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КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Геополитические игроки готовы использовать Молдавию в своих целях, поэтому местные политики должны не допустить повторения в республике украинского сценария, считает экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику. "Наш долг в том, чтобы в Молдавии не повторилось то, что сейчас происходит на Украине. Сейчас там воюют крупные геополитические игроки, которых вообще не заботит судьба Украины и украинцев. И это, к сожалению, относится и к Молдавии, к которой крупные игроки относятся исключительно как к территории", - сказал Кику в рамках третьей общественной дискуссии "Молдавия между войной и миром". По его словам, сейчас политикам нельзя оставаться в стороне, чтобы "не допустить втягивания Молдавии в военные действия". Он полагает, что для этого потребуется консолидации усилий всех неравнодушных граждан страны. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны. Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.
https://ria.ru/20240530/gruziya-1949342542.html
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в мире, молдавия, украина, сша, ион кику, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Украина, США, Ион Кику, Майя Санду, НАТО
Экс-премьер Молдавии призвал не допустить повторения украинского сценария
Кику: политикам Молдавии важно не допустить повторения украинского сценария
КИШИНЕВ, 15 июл - РИА Новости. Геополитические игроки готовы использовать Молдавию в своих целях, поэтому местные политики должны не допустить повторения в республике украинского сценария, считает экс-премьер, лидер Партии развития и объединения Молдавии (ПРОМ) Ион Кику.
«
"Наш долг в том, чтобы в Молдавии не повторилось то, что сейчас происходит на Украине. Сейчас там воюют крупные геополитические игроки, которых вообще не заботит судьба Украины и украинцев. И это, к сожалению, относится и к Молдавии, к которой крупные игроки относятся исключительно как к территории", - сказал Кику в рамках третьей общественной дискуссии "Молдавия между войной и миром".
По его словам, сейчас политикам нельзя оставаться в стороне, чтобы "не допустить втягивания Молдавии в военные действия". Он полагает, что для этого потребуется консолидации усилий всех неравнодушных граждан страны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Молдавия несколько лет переживает очередную волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. Из-за роста цен на энергоресурсы тарифы на газ выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. В 2023 году инфляция в Молдавии составила 13,4%. Из-за подорожания энергоресурсов у населения растут долги за коммунальные услуги. На фоне подорожания энергоресурсов, а также роста инфляции в стране стихийно проходят антиправительственные протесты.