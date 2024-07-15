Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Молдавии рассказало, зачем стране военная техника из США - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/moldavija-1959855396.html
Минобороны Молдавии рассказало, зачем стране военная техника из США
Минобороны Молдавии рассказало, зачем стране военная техника из США - РИА Новости, 15.07.2024
Минобороны Молдавии рассказало, зачем стране военная техника из США
Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии, сообщили в минобороны республики. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T18:56
2024-07-15T18:56
в мире
технологии
сша
молдавия
великобритания
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии, сообщили в минобороны республики. Ранее глава минобороны Анатолий Носатый сообщил, что ведомство получило от Евросоюза 137 миллионов евро с 2021 года, а от США - 80 миллионов долларов за последние два года. "Национальная армия должна на этой неделе получить партию военной техники из Соединенных Штатов Америки, в которую входят 20 единиц техники HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle - высокомобильный многофункциональный колесный автомобиль). Автомобили будут использоваться солдатами Национальной армии в национальных и международных тренировках и учениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. Уточняется, что в 2014 году национальная армия получила от правительства США первые 43 транспортных единицы HMMWV. "Из-за жаркой погоды транспортировка единиц будет осуществляться в ночное время, когда температура ниже и движение транспорта легче", - поясняется в сообщении. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20240713/moldavia-1959445728.html
https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html
сша
молдавия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, молдавия, великобритания, майя санду, нато
В мире, Технологии, США, Молдавия, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Минобороны Молдавии рассказало, зачем стране военная техника из США

МО: Молдавия получит партию военной техники из США для тренировок и учений армии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии, сообщили в минобороны республики.
Ранее глава минобороны Анатолий Носатый сообщил, что ведомство получило от Евросоюза 137 миллионов евро с 2021 года, а от США - 80 миллионов долларов за последние два года.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
В Молдавии рассказали об ожиданиях от председательства в Совете Европы
13 июля, 16:16
«
"Национальная армия должна на этой неделе получить партию военной техники из Соединенных Штатов Америки, в которую входят 20 единиц техники HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle - высокомобильный многофункциональный колесный автомобиль). Автомобили будут использоваться солдатами Национальной армии в национальных и международных тренировках и учениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны.
Уточняется, что в 2014 году национальная армия получила от правительства США первые 43 транспортных единицы HMMWV.
«
"Из-за жаркой погоды транспортировка единиц будет осуществляться в ночное время, когда температура ниже и движение транспорта легче", - поясняется в сообщении.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Молдавия приступила ко второму этапу переговоров о вступлении в ЕС
10 июля, 18:07
 
В миреТехнологииСШАМолдавияВеликобританияМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала