https://ria.ru/20240715/moldavija-1959855396.html

Минобороны Молдавии рассказало, зачем стране военная техника из США

Минобороны Молдавии рассказало, зачем стране военная техника из США - РИА Новости, 15.07.2024

Минобороны Молдавии рассказало, зачем стране военная техника из США

Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии, сообщили в минобороны республики. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T18:56

2024-07-15T18:56

2024-07-15T18:56

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КИШИНЕВ, 15 июл – РИА Новости. Молдавия получит партию военной техники из США для национальных и международных тренировок и учений армии, сообщили в минобороны республики. Ранее глава минобороны Анатолий Носатый сообщил, что ведомство получило от Евросоюза 137 миллионов евро с 2021 года, а от США - 80 миллионов долларов за последние два года. "Национальная армия должна на этой неделе получить партию военной техники из Соединенных Штатов Америки, в которую входят 20 единиц техники HMMWV (High Mobility Multifunction Wheeled Vehicle - высокомобильный многофункциональный колесный автомобиль). Автомобили будут использоваться солдатами Национальной армии в национальных и международных тренировках и учениях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минобороны. Уточняется, что в 2014 году национальная армия получила от правительства США первые 43 транспортных единицы HMMWV. "Из-за жаркой погоды транспортировка единиц будет осуществляться в ночное время, когда температура ниже и движение транспорта легче", - поясняется в сообщении. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240713/moldavia-1959445728.html

https://ria.ru/20240710/moldaviya--1958812832.html

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в мире, технологии, сша, молдавия, великобритания, майя санду, нато