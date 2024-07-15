https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html
Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии
Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии - РИА Новости, 15.07.2024
Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Королькова заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения, опубликованного... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:23
2024-07-15T19:23
2024-07-15T19:49
россия
михаил мишустин
максим корольков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959868440_171:29:3069:1659_1920x0_80_0_0_3397eb2c4242838bc75f4ddd7b8fb2a0.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Королькова заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации РФ. "Назначить Королькова Максима Владимировича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - сказано в распоряжении.
https://ria.ru/20240329/rosmorrechflot-1936610348.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959868440_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_45d5f383a6d04829559fc8fa06d3d9ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, максим корольков
Россия, Михаил Мишустин, Максим Корольков
Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии
Мишустин назначил Максима Королькова замминистра природных ресурсов и экологии