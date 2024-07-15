https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html

Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии

Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии - РИА Новости, 15.07.2024

Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Королькова заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения, опубликованного... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:23

2024-07-15T19:23

2024-07-15T19:49

россия

михаил мишустин

максим корольков

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Королькова заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации РФ. "Назначить Королькова Максима Владимировича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - сказано в распоряжении.

https://ria.ru/20240329/rosmorrechflot-1936610348.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, михаил мишустин, максим корольков