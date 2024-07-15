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Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии - РИА Новости, 15.07.2024
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19:23 15.07.2024 (обновлено: 19:49 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959864158.html
Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии
Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии - РИА Новости, 15.07.2024
Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Королькова заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения, опубликованного... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:23
2024-07-15T19:49
россия
михаил мишустин
максим корольков
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Королькова заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации РФ. "Назначить Королькова Максима Владимировича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - сказано в распоряжении.
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россия, михаил мишустин, максим корольков
Россия, Михаил Мишустин, Максим Корольков
Мишустин назначил замминистра природных ресурсов и экологии

Мишустин назначил Максима Королькова замминистра природных ресурсов и экологии

© РИА Новости / Данил Айкин | Перейти в медиабанкМаксим Корольков
Максим Корольков - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Данил Айкин
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Максим Корольков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Королькова заместителем министра природных ресурсов и экологии РФ, следует из распоряжения, опубликованного на портале правовой информации РФ.
«
"Назначить Королькова Максима Владимировича заместителем Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации", - сказано в распоряжении.
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