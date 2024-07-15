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Мишустин рассказал о приоритетах нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 15.07.2024
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14:46 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/mishustin-1959774406.html
Мишустин рассказал о приоритетах нацпроекта "Семья"
Мишустин рассказал о приоритетах нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 15.07.2024
Мишустин рассказал о приоритетах нацпроекта "Семья"
Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом обсуждении нацпроекта "Семья" заявил, что особое внимание в нем будет уделено многодетным семьям. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:46
2024-07-15T14:46
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом обсуждении нацпроекта "Семья" заявил, что особое внимание в нем будет уделено многодетным семьям."Масштабный проект "Семья". В него войдут пять федеральных (проектов - ред.). Их реализация позволит усилить помощь семьям при рождении ребенка на всех этапах его взросления, вырастить целую систему поддержки, как поручал президент, уделяя особое внимание многодетным семьям", - сказал он в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Молодежь и дети", "Семья".Мишустин отметил, что продолжится программа маткапитала, сохранятся действующие социальные меры, с 2026 года будет предусмотрено ежегодная семейная выплата работающим мамам и папам, у которых двое и более детей."Необходимо также сконцентрировать усилия на том, чтобы молодые родители могли совмещать профессиональную деятельность или учебу с воспитанием детей", - сказал глава правительства.Для этого предлагается в том числе открывать в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошкольников, добавил он."Должна быть возможность устроить ребенка в детский сад. Их строительство и дальше будет идти, прежде всего, в тех населенных пунктах, где стоит вопрос нехватки мест", - сказал Мишустин.Там за шесть лет появится около 100 детсадов, также предстоит отремонтировать порядка 2,5 тысячи детсадов по всей стране, уточнил он.С целью создания в регионах условий для семейного досуга и развития в творчестве в рамках нацпроекта планируется обновить учреждения культуры."Ну и, конечно, будем помогать семьям с решением квартирного вопроса и преодолением финансовых трудностей", - сказал Мишустин.Еще одно значимое направление работы - повышение доступности медицинской помощи гражданам. Продолжится модернизация медицинских учреждений, в частности, будет расширена сеть женских консультаций, организован патронаж на дому женщин, недавно ставших матерями и нуждающихся в послеродовой поддержке, сообщил Мишустин.
https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945391031.html
https://ria.ru/20240510/matkap-1945103784.html
https://ria.ru/20240701/reestr-1956528216.html
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россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о приоритетах нацпроекта "Семья"

Мишустин: особое внимание в нацпроекте "Семья" будет уделено многодетным семьям

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на первом обсуждении нацпроекта "Семья" заявил, что особое внимание в нем будет уделено многодетным семьям.
"Масштабный проект "Семья". В него войдут пять федеральных (проектов - ред.). Их реализация позволит усилить помощь семьям при рождении ребенка на всех этапах его взросления, вырастить целую систему поддержки, как поручал президент, уделяя особое внимание многодетным семьям", - сказал он в ходе стратегической сессии по нацпроектам "Молодежь и дети", "Семья".
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Мишустин отметил, что продолжится программа маткапитала, сохранятся действующие социальные меры, с 2026 года будет предусмотрено ежегодная семейная выплата работающим мамам и папам, у которых двое и более детей.
"Необходимо также сконцентрировать усилия на том, чтобы молодые родители могли совмещать профессиональную деятельность или учебу с воспитанием детей", - сказал глава правительства.
Для этого предлагается в том числе открывать в вузах комнаты матери и ребенка и группы кратковременного пребывания дошкольников, добавил он.
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"Должна быть возможность устроить ребенка в детский сад. Их строительство и дальше будет идти, прежде всего, в тех населенных пунктах, где стоит вопрос нехватки мест", - сказал Мишустин.
Там за шесть лет появится около 100 детсадов, также предстоит отремонтировать порядка 2,5 тысячи детсадов по всей стране, уточнил он.
С целью создания в регионах условий для семейного досуга и развития в творчестве в рамках нацпроекта планируется обновить учреждения культуры.
"Ну и, конечно, будем помогать семьям с решением квартирного вопроса и преодолением финансовых трудностей", - сказал Мишустин.
Еще одно значимое направление работы - повышение доступности медицинской помощи гражданам. Продолжится модернизация медицинских учреждений, в частности, будет расширена сеть женских консультаций, организован патронаж на дому женщин, недавно ставших матерями и нуждающихся в послеродовой поддержке, сообщил Мишустин.
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