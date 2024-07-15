https://ria.ru/20240715/minzdrav-1959795943.html

В реанимации остаются 11 россиян с ботулизмом

В реанимации остаются 11 россиян с ботулизмом - РИА Новости, 15.07.2024

В реанимации остаются 11 россиян с ботулизмом

Семнадцать человек с ботулизмом остаются в больницах, 11 из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:43

2024-07-15T15:43

2024-07-15T15:54

россия

здоровье - общество

москва

нижегородская область

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

казань

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Семнадцать человек с ботулизмом остаются в больницах, 11 из них в реанимации, сообщила пресс-служба Минздрава России."В стационарах остаются 17 человек с ботулизмом, 11 из них – в отделениях реанимации, 7 из которых – на искусственной вентиляции легких. Врачи оказывают пациентам всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.В июне стало известно о вспышке ботулизма в ряде регионов России. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".

https://ria.ru/20240711/botulizm-1958921799.html

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россия, здоровье - общество, москва, нижегородская область, массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, казань, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)