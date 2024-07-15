Рейтинг@Mail.ru
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 15.07.2024 (обновлено: 09:39 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника - РИА Новости, 15.07.2024
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:14
2024-07-15T09:39
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
брянская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_6ac971df1a892fd1629efadf20e9b9b3.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА", — заявили в ведомстве.Пятнадцать дронов уничтожили над Брянской областью, шесть — над Крымом и один — над Липецкой областью.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959673390.html
липецкая область
россия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900121660_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_18369c16d685b11affe1cf19d9f1b985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, Брянская область
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 22 БПЛА ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА", — заявили в ведомстве.
Пятнадцать дронов уничтожили над Брянской областью, шесть — над Крымом и один — над Липецкой областью.
Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ.
Силы ПВО отражают атаки противника.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
В Липецкой области беспилотник упал на территорию электроподстанции
Вчера, 03:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЛипецкая областьРоссияБрянская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала