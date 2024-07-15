https://ria.ru/20240715/minoborony-1959683599.html
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника - РИА Новости, 15.07.2024
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:14
2024-07-15T07:14
2024-07-15T09:39
специальная военная операция на украине
липецкая область
россия
брянская область
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 22 украинских беспилотника в небе над тремя регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА", — заявили в ведомстве.Пятнадцать дронов уничтожили над Брянской областью, шесть — над Крымом и один — над Липецкой областью.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959673390.html
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липецкая область, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия, Брянская область
Над тремя российскими регионами за ночь нейтрализовали 22 беспилотника
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над тремя регионами РФ 22 БПЛА ВСУ