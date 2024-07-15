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В России разработали новые правила для мигрантов - РИА Новости, 15.07.2024
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12:00 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/migranty-1959730139.html
В России разработали новые правила для мигрантов
В России разработали новые правила для мигрантов - РИА Новости, 15.07.2024
В России разработали новые правила для мигрантов
Мигрантов, приезжающих в России, призовут не свистеть местным женщинам и мужчинам и не шептаться о прохожих на родном языке, сообщает газета "Коммерсантъ" со... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:00
2024-07-15T12:00
россия
центральная азия
ирина волк
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мигрантов, приезжающих в России, призовут не свистеть местным женщинам и мужчинам и не шептаться о прохожих на родном языке, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН)."Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. &lt;…&gt; Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство. &lt;…&gt; Не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины", — говорится в материале курса.Сам курс состоит из одного лекционного занятия, рассчитанного на 70 минут, и включает в себя правила въезда и пребывания иностранцев на территории России, заключения трудового договора и нормы поведения в стране, отметили в публикации. Также подчеркивается важность изучения русского языка. Кроме того, в курсе затрагивают неприемлемость жертвоприношений животных, заключили в материале.В июне официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев.
https://ria.ru/20240715/krasnodar-1959668089.html
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россия, центральная азия, ирина волк, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
Россия, Центральная Азия, Ирина Волк, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
В России разработали новые правила для мигрантов

"Ъ": мигрантов в России попросят не свистеть и не шептаться на своем языке

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗона паспортного контроля
Зона паспортного контроля - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мигрантов, приезжающих в России, призовут не свистеть местным женщинам и мужчинам и не шептаться о прохожих на родном языке, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на адаптационный курс для трудовых мигрантов из Центральной Азии, разработанный Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН).
"Женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду, что не является предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам. <…> Нельзя физически прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду). Такие действия могут быть расценены как домогательство. <…> Не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины", — говорится в материале курса.
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Сам курс состоит из одного лекционного занятия, рассчитанного на 70 минут, и включает в себя правила въезда и пребывания иностранцев на территории России, заключения трудового договора и нормы поведения в стране, отметили в публикации. Также подчеркивается важность изучения русского языка. Кроме того, в курсе затрагивают неприемлемость жертвоприношений животных, заключили в материале.
В июне официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что из России с начала года выслали более 30 тысяч иностранцев.
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РоссияЦентральная АзияИрина ВолкФедеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России)
 
 
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