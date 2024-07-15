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Путин призвал модернизировать металлургические производства - РИА Новости, 15.07.2024
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14:40 15.07.2024 (обновлено: 14:51 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/metallurgiya-1959772768.html
Путин призвал модернизировать металлургические производства
Путин призвал модернизировать металлургические производства - РИА Новости, 15.07.2024
Путин призвал модернизировать металлургические производства
Необходимо проводить глубокую модернизацию металлургических производств, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:40
2024-07-15T14:51
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо проводить глубокую модернизацию металлургических производств, сообщил президент РФ Владимир Путин."Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования", - сказал Путин в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.Президент отметил, что несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в новые перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе с помощью механизмов кластерной и инвестиционной платформы.
https://ria.ru/20240715/putin-1959775213.html
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экономика, россия, владимир путин
Экономика, Россия, Владимир Путин
Путин призвал модернизировать металлургические производства

Путин: нужно проводить глубокую модернизацию металлургических производств

© РИА Новости / Александр АстафьевЦех металлургического завода
Цех металлургического завода - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
Цех металлургического завода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо проводить глубокую модернизацию металлургических производств, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования", - сказал Путин в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.
Президент отметил, что несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в новые перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе с помощью механизмов кластерной и инвестиционной платформы.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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