https://ria.ru/20240715/metallurgiya-1959772768.html

Путин призвал модернизировать металлургические производства

Путин призвал модернизировать металлургические производства - РИА Новости, 15.07.2024

Путин призвал модернизировать металлургические производства

Необходимо проводить глубокую модернизацию металлургических производств, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:40

2024-07-15T14:40

2024-07-15T14:51

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597787642_417:396:3072:1889_1920x0_80_0_0_efe58f32e8fababad04ed2e9278eec00.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Необходимо проводить глубокую модернизацию металлургических производств, сообщил президент РФ Владимир Путин."Нужно, безусловно, и дальше проводить глубокую модернизацию производств и, что принципиально, делать это на базе собственных, отечественных технологий и оборудования", - сказал Путин в ходе мероприятия, приуроченного ко Дню металлурга.Президент отметил, что несмотря на санкционное давление, в отрасли продолжается рост инвестиций в новые перспективные проекты, часть из которых реализуется с использованием мер государственной поддержки, в том числе с помощью механизмов кластерной и инвестиционной платформы.

https://ria.ru/20240715/putin-1959775213.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, владимир путин