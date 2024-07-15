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В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности

В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности - РИА Новости, 15.07.2024

В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности

Сухая растительность загорелась в крымском Коктебеле на площади 20 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:19

2024-07-15T14:19

2024-07-15T16:36

происшествия

коктебель

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

россия

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сухая растительность загорелась в крымском Коктебеле на площади 20 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС."В поселке городского типа Коктебель происходит загорание сухой растительности на площади 20 гектаров. На месте работают пожарные и сотрудники лесоохотничьего хозяйства", — говорится в заявлении.К месту происшествия направили аэромобильную бригаду МЧС в количестве 40 человек и шести единиц техники. Также к тушению пожара привлекли вертолет Ми-8.Всего с огнем борются более ста человек и 23 единицы техники. В понедельник в 11:06 мск спасатели получили сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории у подножья Карадагского заповедника в поселке Коктебель. Администрация Феодосии заявила, что принимает оперативные меры по оказанию помощи в локализации пожара. В минувшую субботу МЧС сообщило, что в Крыму с 15 по 19 июля ожидается аномальная жара до 38 градусов. В регионе объявили предупреждение об опасных погодных явлениях. Спасатели призвали соблюдать меры безопасности, в том числе сократить пребывание на открытом воздухе.

https://ria.ru/20240715/pozhar-1959746784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара в Коктебеле В Коктебеле в Крыму на площади в 20 гектаров горит сухая растительность, к тушению привлекли два вертолета 2024-07-15T14:19 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, коктебель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия, феодосия