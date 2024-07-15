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В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности - РИА Новости, 15.07.2024
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14:19 15.07.2024 (обновлено: 16:36 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/mchs-1959765502.html
В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности
В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности - РИА Новости, 15.07.2024
В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности
Сухая растительность загорелась в крымском Коктебеле на площади 20 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:19
2024-07-15T16:36
происшествия
коктебель
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сухая растительность загорелась в крымском Коктебеле на площади 20 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.&quot;В поселке городского типа Коктебель происходит загорание сухой растительности на площади 20 гектаров. На месте работают пожарные и сотрудники лесоохотничьего хозяйства&quot;, — говорится в заявлении.К месту происшествия направили аэромобильную бригаду МЧС в количестве 40 человек и шести единиц техники. Также к тушению пожара привлекли вертолет Ми-8.Всего с огнем борются более ста человек и 23 единицы техники. В понедельник в 11:06 мск спасатели получили сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории у подножья Карадагского заповедника в поселке Коктебель. Администрация Феодосии заявила, что принимает оперативные меры по оказанию помощи в локализации пожара. В минувшую субботу МЧС сообщило, что в Крыму с 15 по 19 июля ожидается аномальная жара до 38 градусов. В регионе объявили предупреждение об опасных погодных явлениях. Спасатели призвали соблюдать меры безопасности, в том числе сократить пребывание на открытом воздухе.
https://ria.ru/20240715/pozhar-1959746784.html
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коктебель
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Тушение пожара в Коктебеле
В Коктебеле в Крыму на площади в 20 гектаров горит сухая растительность, к тушению привлекли два вертолета
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происшествия, коктебель, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, россия, феодосия
Происшествия, Коктебель, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Россия, Феодосия
В Коктебеле загорелись 20 гектаров сухой растительности

МЧС: в Коктебеле загорелись 20 га сухой растительности, к тушению привлечен Ми-8

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Сухая растительность загорелась в крымском Коктебеле на площади 20 гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС.
«

"В поселке городского типа Коктебель происходит загорание сухой растительности на площади 20 гектаров. На месте работают пожарные и сотрудники лесоохотничьего хозяйства", — говорится в заявлении.

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К месту происшествия направили аэромобильную бригаду МЧС в количестве 40 человек и шести единиц техники. Также к тушению пожара привлекли вертолет Ми-8.
Всего с огнем борются более ста человек и 23 единицы техники.
В понедельник в 11:06 мск спасатели получили сообщение о загорании сухой растительности на открытой территории у подножья Карадагского заповедника в поселке Коктебель. Администрация Феодосии заявила, что принимает оперативные меры по оказанию помощи в локализации пожара.
В минувшую субботу МЧС сообщило, что в Крыму с 15 по 19 июля ожидается аномальная жара до 38 градусов. В регионе объявили предупреждение об опасных погодных явлениях. Спасатели призвали соблюдать меры безопасности, в том числе сократить пребывание на открытом воздухе.
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ПроисшествияКоктебельМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШРоссияФеодосия
 
 
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