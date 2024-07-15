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С начала лета на водоемах в России погибли 1314 человек, включая 215 детей
С начала лета на водоемах в России погибли 1314 человек, включая 215 детей - РИА Новости, 15.07.2024
С начала лета на водоемах в России погибли 1314 человек, включая 215 детей
На водоёмах в России с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале, ссылаясь на заявление главы ведомства Александра... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T06:35
2024-07-15T06:35
2024-07-15T11:06
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. На водоёмах в России с начала лета погибли 1314 человек, включая 215 детей, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале, ссылаясь на заявление главы ведомства Александра Куренкова. "Гибель на воде растет и среди взрослых, и среди детей... Жертвами купания уже стали 1314 человек, из них 215 детей", - приводятся в сообщении слова Куренкова. Он добавил, что спасти из воды удалось 358 человек, включая 88 детей. Ведомство призвало не оставлять без присмотра детей, надевать специальные нарукавники или спасательный жилет ребенку, научить его звать на помощь и объяснить, что нельзя подавать ложные сигналы о спасении.
https://ria.ru/20240708/muzhchina-1958186189.html
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александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
С начала лета на водоемах в России погибли 1314 человек, включая 215 детей
МЧС: с начала лета в России на водоемах погибли 1314 человек, включая 215 детей