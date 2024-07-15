https://ria.ru/20240715/ljubertsy-1959737664.html

На люберецкого депутата завели дело о получении взяток

На люберецкого депутата завели дело о получении взяток - РИА Новости, 15.07.2024

На люберецкого депутата завели дело о получении взяток

Уголовное дело о получении взяток заведено на директора парка культуры и отдыха в Люберцах, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:28

2024-07-15T12:28

2024-07-15T12:28

происшествия

люберцы

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело о получении взяток заведено на директора парка культуры и отдыха в Люберцах, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело о получении взяток в отношении депутата совета депутатов муниципального образования городского округа Люберцы, который по совместительству является директором МУ "Парк культуры и отдыха" (ч. 3 ст. 290 УК РФ - 1 эпизод, пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ- 2 эпизода)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что с 2021 года подозреваемый получал взятки от предпринимателей в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение нестационарных торговых объектов в парке городского округа Люберцы. "По двум из эпизодов депутат совершил преступления совместно с заведующей сектором МУ "Парк культуры и отдыха", которая также подозревается в получении взяток", - добавляется в сообщении. В настоящий момент устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Следствие будет просить о его аресте.

https://ria.ru/20240712/fsb-1959173584.html

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происшествия, люберцы, россия, следственный комитет россии (ск рф)