https://ria.ru/20240715/ljubertsy-1959737664.html
На люберецкого депутата завели дело о получении взяток
На люберецкого депутата завели дело о получении взяток - РИА Новости, 15.07.2024
На люберецкого депутата завели дело о получении взяток
Уголовное дело о получении взяток заведено на директора парка культуры и отдыха в Люберцах, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:28
2024-07-15T12:28
2024-07-15T12:28
происшествия
люберцы
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело о получении взяток заведено на директора парка культуры и отдыха в Люберцах, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело о получении взяток в отношении депутата совета депутатов муниципального образования городского округа Люберцы, который по совместительству является директором МУ "Парк культуры и отдыха" (ч. 3 ст. 290 УК РФ - 1 эпизод, пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ- 2 эпизода)", - говорится в сообщении. Следствие установило, что с 2021 года подозреваемый получал взятки от предпринимателей в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение нестационарных торговых объектов в парке городского округа Люберцы. "По двум из эпизодов депутат совершил преступления совместно с заведующей сектором МУ "Парк культуры и отдыха", которая также подозревается в получении взяток", - добавляется в сообщении. В настоящий момент устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Следствие будет просить о его аресте.
https://ria.ru/20240712/fsb-1959173584.html
https://ria.ru/20240710/mvd-1958670572.html
люберцы
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, люберцы, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Люберцы, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На люберецкого депутата завели дело о получении взяток
На депутата и директора ПКиО в Люберцах завели дело о получении взяток
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости.
Уголовное дело о получении взяток заведено на директора парка культуры и отдыха в Люберцах, сообщается в Telegram-канале
подмосковного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело о получении взяток в отношении депутата совета депутатов муниципального образования городского округа Люберцы, который по совместительству является директором МУ "Парк культуры и отдыха" (ч. 3 ст. 290 УК РФ - 1 эпизод, пп. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ- 2 эпизода)", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что с 2021 года подозреваемый получал взятки от предпринимателей в размере от 14 до 100 тысяч рублей за размещение нестационарных торговых объектов в парке городского округа Люберцы.
"По двум из эпизодов депутат совершил преступления совместно с заведующей сектором МУ "Парк культуры и отдыха", которая также подозревается в получении взяток", - добавляется в сообщении.
В настоящий момент устанавливаются аналогичные эпизоды преступной деятельности подозреваемого. Следствие будет просить о его аресте.