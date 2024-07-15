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В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 15.07.2024
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15:16 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html
В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила
В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 15.07.2024
В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила
В Израиле зафиксирована рекордная за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила, который передается через укусы комаров, в нынешнем сезоне заболели... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:16
2024-07-15T15:16
в мире
здоровье - общество
израиль
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. В Израиле зафиксирована рекордная за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила, который передается через укусы комаров, в нынешнем сезоне заболели уже 440 человек, из которых 32 скончались, сообщает государственная радиостанция Kan со ссылкой на данные минздрава. По данным радиостанции, в 2000 году было зафиксировано всего 425 случаев, а в 2024 году только за первые семь месяцев заболеваемость уже превысила этот показатель. С 2000 года среднегодовая заболеваемость вирусом в Израиле составляла порядка 100 человек. По данным минздрава Израиля, по состоянию на 28 июня в стране был выявлен 81 случай лихорадки, включая семь с летальным исходом. В ведомстве регулярно подчеркивают, что этот вирус не передается от человека к человеку. Минздрав отмечает, что Израиль уже много лет имеет дело с сезонными вспышками лихорадки Западного Нила, которые обычно фиксируются в период с июня по ноябрь. В этом году заболеваемость начала фиксироваться раньше обычного и, вероятно, связана с изменением климата в Израиле и в мире, что создает благоприятную среду для размножения комаров. По данным минздрава, у большинства людей (около 70-80%), инфицированных лихорадкой Западного Нила, болезнь проходит бессимптомно, тогда как примерно у 20% могут наблюдаться определенные симптомы, такие как температура, головная боль, боли в теле и в суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелые симптомы наблюдаются менее чем у 1% заболевших. Риск значительного уровня заболеваемости существует среди взрослого населения и лиц с ослабленным иммунитетом. В качестве мер предосторожности минздрав рекомендует использовать различные средства, отпугивающие насекомых, такие как репелленты.
https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html
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в мире, здоровье - общество, израиль
В мире, Здоровье - Общество, Израиль
В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила

В Израиле зафиксировали рекордные за 25 лет 440 случаев лихорадки Западного Нила

© РИА Новости / пресс-службы армии ИзраиляВ отделении больницы, Израиль
В отделении больницы, Израиль - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / пресс-службы армии Израиля
В отделении больницы, Израиль. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. В Израиле зафиксирована рекордная за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила, который передается через укусы комаров, в нынешнем сезоне заболели уже 440 человек, из которых 32 скончались, сообщает государственная радиостанция Kan со ссылкой на данные минздрава.
По данным радиостанции, в 2000 году было зафиксировано всего 425 случаев, а в 2024 году только за первые семь месяцев заболеваемость уже превысила этот показатель. С 2000 года среднегодовая заболеваемость вирусом в Израиле составляла порядка 100 человек.
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По данным минздрава Израиля, по состоянию на 28 июня в стране был выявлен 81 случай лихорадки, включая семь с летальным исходом. В ведомстве регулярно подчеркивают, что этот вирус не передается от человека к человеку.
Минздрав отмечает, что Израиль уже много лет имеет дело с сезонными вспышками лихорадки Западного Нила, которые обычно фиксируются в период с июня по ноябрь. В этом году заболеваемость начала фиксироваться раньше обычного и, вероятно, связана с изменением климата в Израиле и в мире, что создает благоприятную среду для размножения комаров.
По данным минздрава, у большинства людей (около 70-80%), инфицированных лихорадкой Западного Нила, болезнь проходит бессимптомно, тогда как примерно у 20% могут наблюдаться определенные симптомы, такие как температура, головная боль, боли в теле и в суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелые симптомы наблюдаются менее чем у 1% заболевших. Риск значительного уровня заболеваемости существует среди взрослого населения и лиц с ослабленным иммунитетом.
В качестве мер предосторожности минздрав рекомендует использовать различные средства, отпугивающие насекомых, такие как репелленты.
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