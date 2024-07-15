https://ria.ru/20240715/likhoradka-1959786620.html

В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила

В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 15.07.2024

В Израиле зафиксировали рекордную заболеваемость лихорадкой Западного Нила

В Израиле зафиксирована рекордная за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила, который передается через укусы комаров, в нынешнем сезоне заболели... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:16

2024-07-15T15:16

2024-07-15T15:16

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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июл - РИА Новости. В Израиле зафиксирована рекордная за 25 лет заболеваемость вирусом лихорадки Западного Нила, который передается через укусы комаров, в нынешнем сезоне заболели уже 440 человек, из которых 32 скончались, сообщает государственная радиостанция Kan со ссылкой на данные минздрава. По данным радиостанции, в 2000 году было зафиксировано всего 425 случаев, а в 2024 году только за первые семь месяцев заболеваемость уже превысила этот показатель. С 2000 года среднегодовая заболеваемость вирусом в Израиле составляла порядка 100 человек. По данным минздрава Израиля, по состоянию на 28 июня в стране был выявлен 81 случай лихорадки, включая семь с летальным исходом. В ведомстве регулярно подчеркивают, что этот вирус не передается от человека к человеку. Минздрав отмечает, что Израиль уже много лет имеет дело с сезонными вспышками лихорадки Западного Нила, которые обычно фиксируются в период с июня по ноябрь. В этом году заболеваемость начала фиксироваться раньше обычного и, вероятно, связана с изменением климата в Израиле и в мире, что создает благоприятную среду для размножения комаров. По данным минздрава, у большинства людей (около 70-80%), инфицированных лихорадкой Западного Нила, болезнь проходит бессимптомно, тогда как примерно у 20% могут наблюдаться определенные симптомы, такие как температура, головная боль, боли в теле и в суставах, рвота, диарея или сыпь. Тяжелые симптомы наблюдаются менее чем у 1% заболевших. Риск значительного уровня заболеваемости существует среди взрослого населения и лиц с ослабленным иммунитетом. В качестве мер предосторожности минздрав рекомендует использовать различные средства, отпугивающие насекомых, такие как репелленты.

https://ria.ru/20240424/virusy-1942098219.html

https://ria.ru/20240707/zarazhenie-1958043200.html

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в мире, здоровье - общество, израиль