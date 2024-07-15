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Умер актер из сериала "Дальнобойщики" - РИА Новости, 15.07.2024
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Культура
 
14:56 15.07.2024 (обновлено: 15:35 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kuzmenko-1959775010.html
Умер актер из сериала "Дальнобойщики"
Умер актер из сериала "Дальнобойщики" - РИА Новости, 15.07.2024
Умер актер из сериала "Дальнобойщики"
Актер из сериала "Дальнобойщики", сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер в возрасте 75 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:56
2024-07-15T15:35
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Актер из сериала "Дальнобойщики", сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер в возрасте 75 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале. &quot;На 76-м году ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко. &lt;...&gt; Актерский дебют состоялся в 1974 году в фильме &quot;Ваши права?&quot; режиссера Инессы Селезневой. В творческой биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как: &quot;Берегите женщин&quot;, &quot;Рейс первый, рейс последний&quot;, &quot;Битва за Москву&quot;, &quot;Неустановленное лицо&quot;, &quot;Трагедия века&quot; и других&quot;, — говорится в публикации.Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. В 1972 году поступил в ГИТИС. С 1976 по 1981 год работал в Кишиневе в театре киноактера при киностудии "Молдова-фильм". После закрытия театра Кузьменко уехал в Одессу, работал в местном драматическом театре. После поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юрия Озерова).
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россия, харьков, кишинев, гитис, вгик, общество
Россия, Харьков, Кишинев, ГИТИС, ВГИК, Культура, Общество
Умер актер из сериала "Дальнобойщики"

Актер из "Дальнобойщиков" и "Берегите женщин" Юрий Кузьменко умер в 75 лет

© НТВ-Кино, 2001-2012Кадр из сериала "Дальнобойщики"
Кадр из сериала Дальнобойщики - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© НТВ-Кино, 2001-2012
Кадр из сериала "Дальнобойщики". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Актер из сериала "Дальнобойщики", сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер в возрасте 75 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале.
«

"На 76-м году ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко. <...> Актерский дебют состоялся в 1974 году в фильме "Ваши права?" режиссера Инессы Селезневой. В творческой биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как: "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", "Битва за Москву", "Неустановленное лицо", "Трагедия века" и других", — говорится в публикации.

Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. В 1972 году поступил в ГИТИС. С 1976 по 1981 год работал в Кишиневе в театре киноактера при киностудии "Молдова-фильм". После закрытия театра Кузьменко уехал в Одессу, работал в местном драматическом театре. После поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юрия Озерова).
 
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