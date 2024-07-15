https://ria.ru/20240715/kuzmenko-1959775010.html

Умер актер из сериала "Дальнобойщики"

Умер актер из сериала "Дальнобойщики" - РИА Новости, 15.07.2024

Умер актер из сериала "Дальнобойщики"

Актер из сериала "Дальнобойщики", сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер в возрасте 75 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:56

2024-07-15T14:56

2024-07-15T15:35

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Актер из сериала "Дальнобойщики", сценарист и режиссер Юрий Кузьменко умер в возрасте 75 лет, сообщил Союз кинематографистов РФ в Telegram-канале. "На 76-м году ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко. <...> Актерский дебют состоялся в 1974 году в фильме "Ваши права?" режиссера Инессы Селезневой. В творческой биографии актера 35 ролей в таких фильмах, как: "Берегите женщин", "Рейс первый, рейс последний", "Битва за Москву", "Неустановленное лицо", "Трагедия века" и других", — говорится в публикации.Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. В 1972 году поступил в ГИТИС. С 1976 по 1981 год работал в Кишиневе в театре киноактера при киностудии "Молдова-фильм". После закрытия театра Кузьменко уехал в Одессу, работал в местном драматическом театре. После поступил на режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Юрия Озерова).

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россия, харьков, кишинев, гитис, вгик, общество