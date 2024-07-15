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В Новокузнецке задержали мужчину, зверски расправившегося с консьержем
В Новокузнецке задержали мужчину, зверски расправившегося с консьержем - РИА Новости, 15.07.2024
В Новокузнецке задержали мужчину, зверски расправившегося с консьержем
Пьяный житель Новокузнецка зарезал консьержа, он задержан, возбуждено дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:45
2024-07-15T15:45
2024-07-15T18:05
происшествия
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кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 15 июл – РИА Новости. Пьяный житель Новокузнецка зарезал консьержа, он задержан, возбуждено дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области. Как следует из появившейся в интернете записи с камеры домофона, мужчина валит женщину на землю и бьет ее в грудь и шею, женщина встает, но мужчина продолжает ее добивать. "По версии следствия, 14 июля 2024 года фигурант, находясь во дворе многоквартирного дома по ул. Свердлова города Новокузнецка, нанес множественные удары ножом в область грудной клетки консьержа, причинив своими действиями телесные повреждения, от которых смерть пострадавшей наступила на месте происшествия до приезда медиков. В этот же день при взаимодействии следователя СК и сотрудников полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний мужчина", – говорится в сообщении. Отмечается, что медицинское освидетельствование показало, что в момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения. Ему предъявлено обвинение по ст. 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос о его аресте.
https://ria.ru/20240604/ubiystvo-1950528373.html
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происшествия, новокузнецк, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новокузнецке задержали мужчину, зверски расправившегося с консьержем
В Новокузнецке задержали пьяного мужчину, зарезавшего консьержа