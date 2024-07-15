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Туроператоры не ждут снижения спроса на курорты Кубани из-за лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024
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Туризм
 
13:25 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/kuban-1959752296.html
Туроператоры не ждут снижения спроса на курорты Кубани из-за лесного пожара
Туроператоры не ждут снижения спроса на курорты Кубани из-за лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024
Туроператоры не ждут снижения спроса на курорты Кубани из-за лесного пожара
Российские туроператоры не продавали туры на базы отдыха в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, которые пострадали из-за лесного пожара, они также не ждут... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:25
2024-07-15T13:25
туризм
коммерческая недвижимость
новороссийск
ассоциация туроператоров россии (атор)
лесной пожар под новороссийском
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не продавали туры на базы отдыха в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, которые пострадали из-за лесного пожара, они также не ждут снижения спроса на краснодарские курорты в этой связи, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся еще на несколько баз отдыха, откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Федеральные туроператоры не продавали туры на базы отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель", которые пострадали из-за лесного пожара. В частности, таких объектов сейчас нет в ассортименте национального туроператора "Алеан", туроператорских компаний "Мультитур", "Дельфин", "Русский экспресс" и других. Отдых под Новороссийском в первую очередь востребован у самостоятельных туристов и автотуристов, следующих через Новороссийск транзитом в Крым", - говорится в сообщении АТОР. Там уточнили РИА Новости, что туроператоры не продавали туры и в "Голубую волну". Эту информацию подтвердили в туроператоре "Алеан". "У нас вообще не представлены турбазы, в ассортименте есть либо отели в самом Новороссийске, либо крупные объекты на озере Абрау", - указали в компании. "Топовые краснодарские курорты пожаром не затронуты и находятся далеко от очагов возгораний, поэтому маловероятно, что взятые под контроль и потушенные лесные пожары под Новороссийском как-либо повлияют на продажи туров на черноморском направлении в разгар высокого сезона", - добавили в АТОР.
https://ria.ru/20240716/azovskoe-1949722933.html
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коммерческая недвижимость, новороссийск, ассоциация туроператоров россии (атор), лесной пожар под новороссийском
Туризм, Коммерческая недвижимость, Новороссийск, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Лесной пожар под Новороссийском
Туроператоры не ждут снижения спроса на курорты Кубани из-за лесного пожара

АТОР: вряд ли лесные пожары на Кубани повлияют на продажи туров

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не продавали туры на базы отдыха в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, которые пострадали из-за лесного пожара, они также не ждут снижения спроса на краснодарские курорты в этой связи, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся еще на несколько баз отдыха, откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".
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"Федеральные туроператоры не продавали туры на базы отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель", которые пострадали из-за лесного пожара. В частности, таких объектов сейчас нет в ассортименте национального туроператора "Алеан", туроператорских компаний "Мультитур", "Дельфин", "Русский экспресс" и других. Отдых под Новороссийском в первую очередь востребован у самостоятельных туристов и автотуристов, следующих через Новороссийск транзитом в Крым", - говорится в сообщении АТОР.
Там уточнили РИА Новости, что туроператоры не продавали туры и в "Голубую волну". Эту информацию подтвердили в туроператоре "Алеан". "У нас вообще не представлены турбазы, в ассортименте есть либо отели в самом Новороссийске, либо крупные объекты на озере Абрау", - указали в компании.
"Топовые краснодарские курорты пожаром не затронуты и находятся далеко от очагов возгораний, поэтому маловероятно, что взятые под контроль и потушенные лесные пожары под Новороссийском как-либо повлияют на продажи туров на черноморском направлении в разгар высокого сезона", - добавили в АТОР.
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