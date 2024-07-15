https://ria.ru/20240715/kuban-1959752296.html

Туроператоры не ждут снижения спроса на курорты Кубани из-за лесного пожара

Туроператоры не ждут снижения спроса на курорты Кубани из-за лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024

Туроператоры не ждут снижения спроса на курорты Кубани из-за лесного пожара

Российские туроператоры не продавали туры на базы отдыха в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, которые пострадали из-за лесного пожара, они также не ждут... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:25

2024-07-15T13:25

2024-07-15T13:25

туризм

коммерческая недвижимость

новороссийск

ассоциация туроператоров россии (атор)

лесной пожар под новороссийском

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Российские туроператоры не продавали туры на базы отдыха в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, которые пострадали из-за лесного пожара, они также не ждут снижения спроса на краснодарские курорты в этой связи, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР). В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся еще на несколько баз отдыха, откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Федеральные туроператоры не продавали туры на базы отдыха "Романтик", "Моряк" и "Строитель", которые пострадали из-за лесного пожара. В частности, таких объектов сейчас нет в ассортименте национального туроператора "Алеан", туроператорских компаний "Мультитур", "Дельфин", "Русский экспресс" и других. Отдых под Новороссийском в первую очередь востребован у самостоятельных туристов и автотуристов, следующих через Новороссийск транзитом в Крым", - говорится в сообщении АТОР. Там уточнили РИА Новости, что туроператоры не продавали туры и в "Голубую волну". Эту информацию подтвердили в туроператоре "Алеан". "У нас вообще не представлены турбазы, в ассортименте есть либо отели в самом Новороссийске, либо крупные объекты на озере Абрау", - указали в компании. "Топовые краснодарские курорты пожаром не затронуты и находятся далеко от очагов возгораний, поэтому маловероятно, что взятые под контроль и потушенные лесные пожары под Новороссийском как-либо повлияют на продажи туров на черноморском направлении в разгар высокого сезона", - добавили в АТОР.

https://ria.ru/20240716/azovskoe-1949722933.html

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коммерческая недвижимость, новороссийск, ассоциация туроператоров россии (атор), лесной пожар под новороссийском