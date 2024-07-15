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В очередях у Крымского моста скопилось более тысячи машин - РИА Новости, 15.07.2024
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07:05 15.07.2024 (обновлено: 07:41 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959683104.html
В очередях у Крымского моста скопилось более тысячи машин
В очередях у Крымского моста скопилось более тысячи машин - РИА Новости, 15.07.2024
В очередях у Крымского моста скопилось более тысячи машин
Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:05
2024-07-15T07:41
тамань (станица)
крымский мост
керчь
азовское море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля — РИА Новости. Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.&quot;В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств&quot;, — говорится в сообщении.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 06:11 мск. Проезд открыли спустя 40 минут. Ранее мост закрывался ночью на два часа - с 3:28 до 5:22 мск.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html
тамань (станица)
керчь
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тамань (станица), крымский мост, керчь, азовское море
Тамань (станица), Крымский мост, Керчь, Азовское море
В очередях у Крымского моста скопилось более тысячи машин

В очередях у Крымского моста в понедельник утром стоят более тысячи машин

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля — РИА Новости. Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
«

"В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", — говорится в сообщении.

Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 06:11 мск. Проезд открыли спустя 40 минут. Ранее мост закрывался ночью на два часа - с 3:28 до 5:22 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
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