https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959683104.html

В очередях у Крымского моста скопилось более тысячи машин

В очередях у Крымского моста скопилось более тысячи машин - РИА Новости, 15.07.2024

В очередях у Крымского моста скопилось более тысячи машин

Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T07:05

2024-07-15T07:05

2024-07-15T07:41

тамань (станица)

крымский мост

керчь

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля — РИА Новости. Более 1200 машин в понедельник утром стоят в очереди у Крымского моста, свыше 1100 из них ждут проезда со стороны Тамани, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту."В очереди со стороны Тамани находится 1100 транспортных средств. Время ожидания более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 145 транспортных средств", — говорится в сообщении.Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в понедельник в 06:11 мск. Проезд открыли спустя 40 минут. Ранее мост закрывался ночью на два часа - с 3:28 до 5:22 мск.По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.

https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html

тамань (станица)

керчь

азовское море

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тамань (станица), крымский мост, керчь, азовское море