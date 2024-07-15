https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959682517.html
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 15.07.2024
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T07:02
2024-07-15T07:02
2024-07-15T07:02
специальная военная операция на украине
крымский мост
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Перекрытие было объявлено в 6.11 мск и продлилось 41 минуту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен