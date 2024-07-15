https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959682517.html

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 15.07.2024

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T07:02

2024-07-15T07:02

2024-07-15T07:02

специальная военная операция на украине

крымский мост

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Перекрытие было объявлено в 6.11 мск и продлилось 41 минуту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html

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2024

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крымский мост