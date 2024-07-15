https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959678591.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 15.07.2024
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:30
2024-07-15T05:30
2024-07-15T05:30
специальная военная операция на украине
крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:95:3471:2047_1920x0_80_0_0_b17e12d7fbdd02957f468801a2efcf06.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 3.28 мск, ограничения продлились два часа. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d9e3499f80c45608e7231b319d148db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили