https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959678591.html

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 15.07.2024

Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T05:30

2024-07-15T05:30

2024-07-15T05:30

специальная военная операция на украине

крымский мост

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 3.28 мск, ограничения продлились два часа. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html

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2024

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крымский мост