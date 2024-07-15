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Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 15.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:30 15.07.2024дополняется ...
https://ria.ru/20240715/krymskiy_most-1959678591.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 15.07.2024
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T05:30
2024-07-15T05:30
специальная военная операция на украине
крымский мост
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 3.28 мск, ограничения продлились два часа. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240606/dpa-1951157472.html
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крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Крымский мост
Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный инфоцентр о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в 3.28 мск, ограничения продлились два часа.
Инспектор ВВС Германии Инго Герхартц - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
СМИ: немецкого офицера наказали за утечку разговора о Крымском мосте
6 июня, 20:32
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрымский мост
 
 
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