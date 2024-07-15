В Крыму завершили расследование дела пособников украинских спецслужб
Крымский СК расследовал покушение на убийство по заданию украинских спецслужб
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Завершено расследование дела двоих пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийство общественника в Феодосии и других преступлениях, сообщила официальный представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.
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"Оба фигуранта уголовного дела свою вину признали в полном объеме, дав исчерпывающие показания. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд", - сказала Постнова журналистам.
По ее словам, проживавших в Феодосии 37- и 38-летних граждан Украины склонили к сотрудничеству украинские спецслужбы. Первым заданием стал поджог машины с символикой Z. "Основным заданием стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО, за что кураторы пообещали 1 миллион рублей", - подчеркнула Постнова.
По ее словам, при первой попытке дистанционно управляемое взрывное устройство не сработало. В результате повторного покушения в июле прошлого года во дворе дома в Феодосии прозвучал взрыв. Взрывное устройство установили в кофр мопеда. Трое проходивших мимо женщин получили различные травмы. Фигурантов задержали.
"В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ", - сказала Постнова.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных структурах полуострова, покушение готовилось на руководителя крымского общественного движения по поддержке участников СВО Александра Талипова.