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В Крыму завершили расследование дела пособников украинских спецслужб - РИА Новости, 15.07.2024
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16:04 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/krym-1959802261.html
В Крыму завершили расследование дела пособников украинских спецслужб
В Крыму завершили расследование дела пособников украинских спецслужб - РИА Новости, 15.07.2024
В Крыму завершили расследование дела пособников украинских спецслужб
Завершено расследование дела двоих пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийство общественника в Феодосии и других преступлениях, сообщила РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:04
2024-07-15T16:04
происшествия
феодосия
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Завершено расследование дела двоих пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийство общественника в Феодосии и других преступлениях, сообщила официальный представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова. &quot;Оба фигуранта уголовного дела свою вину признали в полном объеме, дав исчерпывающие показания. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд&quot;, - сказала Постнова журналистам.По ее словам, проживавших в Феодосии 37- и 38-летних граждан Украины склонили к сотрудничеству украинские спецслужбы. Первым заданием стал поджог машины с символикой Z. "Основным заданием стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО, за что кураторы пообещали 1 миллион рублей", - подчеркнула Постнова. По ее словам, при первой попытке дистанционно управляемое взрывное устройство не сработало. В результате повторного покушения в июле прошлого года во дворе дома в Феодосии прозвучал взрыв. Взрывное устройство установили в кофр мопеда. Трое проходивших мимо женщин получили различные травмы. Фигурантов задержали. "В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ", - сказала Постнова. По данным источника РИА Новости в правоохранительных структурах полуострова, покушение готовилось на руководителя крымского общественного движения по поддержке участников СВО Александра Талипова.
https://ria.ru/20240530/krym-1949285143.html
https://ria.ru/20240712/fsb-1959250837.html
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происшествия, феодосия, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины
Происшествия, Феодосия, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
В Крыму завершили расследование дела пособников украинских спецслужб

Крымский СК расследовал покушение на убийство по заданию украинских спецслужб

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Завершено расследование дела двоих пособников украинских спецслужб, обвиняемых в покушении на убийство общественника в Феодосии и других преступлениях, сообщила официальный представитель крымского главного управления СК РФ Ольга Постнова.
«

"Оба фигуранта уголовного дела свою вину признали в полном объеме, дав исчерпывающие показания. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд", - сказала Постнова журналистам.

По ее словам, проживавших в Феодосии 37- и 38-летних граждан Украины склонили к сотрудничеству украинские спецслужбы. Первым заданием стал поджог машины с символикой Z. "Основным заданием стало устранение общественного деятеля, который оказывает помощь участникам СВО, за что кураторы пообещали 1 миллион рублей", - подчеркнула Постнова.
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По ее словам, при первой попытке дистанционно управляемое взрывное устройство не сработало. В результате повторного покушения в июле прошлого года во дворе дома в Феодосии прозвучал взрыв. Взрывное устройство установили в кофр мопеда. Трое проходивших мимо женщин получили различные травмы. Фигурантов задержали.
"В ходе обысков, проведенных по местам жительства и работы задержанных, были изъяты оружие, предметы, используемые для создания взрывных устройств, взрывчатые вещества, пульт управления, электронные носители и мобильные телефоны, содержащие переписку с кураторами из СБУ", - сказала Постнова.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных структурах полуострова, покушение готовилось на руководителя крымского общественного движения по поддержке участников СВО Александра Талипова.
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