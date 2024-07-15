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В Конгрессе забеспокоились из-за адаптации ВС России к западному оружию
В Конгрессе забеспокоились из-за адаптации ВС России к западному оружию - РИА Новости, 15.07.2024
В Конгрессе забеспокоились из-за адаптации ВС России к западному оружию
Конгрессмены США направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, в нем они выразили обеспокоенность хорошей адаптацией российской РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:47
2024-07-15T22:47
2024-07-15T22:58
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости/Прайм. Конгрессмены США направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, в нем они выразили обеспокоенность хорошей адаптацией российской армии к развернутым на Украине западным вооружениям, подчеркнув, что эффективность некоторых из них "подорвана", передает агентство Рейтер. "Законодатели сослались на... "тревожные уровни российской адаптации", которые подорвали эффективность нескольких неназванных систем вооружений США", - говорится в публикации со ссылкой на текст письма. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html
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В мире, Украина, США, Россия, Джейк Салливан, Сергей Лавров, НАТО
В Конгрессе забеспокоились из-за адаптации ВС России к западному оружию
Конгрессмены обеспокоены хорошей адаптацией армии России к западным вооружениям