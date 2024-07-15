https://ria.ru/20240715/kongressmeny-1959895354.html

В Конгрессе забеспокоились из-за адаптации ВС России к западному оружию

В Конгрессе забеспокоились из-за адаптации ВС России к западному оружию - РИА Новости, 15.07.2024

В Конгрессе забеспокоились из-за адаптации ВС России к западному оружию

Конгрессмены США направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, в нем они выразили обеспокоенность хорошей адаптацией российской РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:47

2024-07-15T22:47

2024-07-15T22:58

в мире

украина

сша

россия

джейк салливан

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости/Прайм. Конгрессмены США направили письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, в нем они выразили обеспокоенность хорошей адаптацией российской армии к развернутым на Украине западным вооружениям, подчеркнув, что эффективность некоторых из них "подорвана", передает агентство Рейтер. "Законодатели сослались на... "тревожные уровни российской адаптации", которые подорвали эффективность нескольких неназванных систем вооружений США", - говорится в публикации со ссылкой на текст письма. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240522/kongress-1947555648.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, джейк салливан, сергей лавров, нато