https://ria.ru/20240715/konflikt-1959763853.html

Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине

Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.07.2024

Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине

Конфликт на Украине был спровоцирован США, и в нем Вашингтон является основным получателем прибыли, а главный проигравший - это Европа, считает аргентинский... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T14:13

2024-07-15T14:13

2024-07-15T14:13

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован США, и в нем Вашингтон является основным получателем прибыли, а главный проигравший - это Европа, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. "НАТО выросла вдвое после того, как было достигнуто соглашение о непродвижении этой организации на восток. Были Минские соглашения, которые не выполнялись. Они (Запад) хотели включить Украину в НАТО и поставить ракеты в семи минутах от Москвы. Очевидно, что это провокация Запада. Двадцать тысяч раз им было сказано - "хватит это делать". И это провокация, в которой непонятна роль Европы", - сказал депутат журналистам. "Если есть кто-то, кто несёт ущерб в связи с этой ситуацией, так это Европа. И если есть кто-то, кто получает прибыль, это США за счёт Европы. Я жил в Европе, у меня там много друзей. Я не понимаю (например) немцев, потому что они потеряли больше всех среди стран Европы. У них была дешёвая энергия, а теперь дорогая. И это в обмен на то, что США ведёт оружейный бизнес с Украиной. США имеет огромный бизнес", - добавил Гольян. По мнению депутата , Европа в этом конфликте должна была защищать свои интересы больше, чем США.

https://ria.ru/20240715/orban-1959724297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, цены на нефть, европа, сша, украина, нато