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Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.07.2024
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14:13 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/konflikt-1959763853.html
Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине
Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине - РИА Новости, 15.07.2024
Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине
Конфликт на Украине был спровоцирован США, и в нем Вашингтон является основным получателем прибыли, а главный проигравший - это Европа, считает аргентинский... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T14:13
2024-07-15T14:13
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован США, и в нем Вашингтон является основным получателем прибыли, а главный проигравший - это Европа, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян. "НАТО выросла вдвое после того, как было достигнуто соглашение о непродвижении этой организации на восток. Были Минские соглашения, которые не выполнялись. Они (Запад) хотели включить Украину в НАТО и поставить ракеты в семи минутах от Москвы. Очевидно, что это провокация Запада. Двадцать тысяч раз им было сказано - "хватит это делать". И это провокация, в которой непонятна роль Европы", - сказал депутат журналистам. "Если есть кто-то, кто несёт ущерб в связи с этой ситуацией, так это Европа. И если есть кто-то, кто получает прибыль, это США за счёт Европы. Я жил в Европе, у меня там много друзей. Я не понимаю (например) немцев, потому что они потеряли больше всех среди стран Европы. У них была дешёвая энергия, а теперь дорогая. И это в обмен на то, что США ведёт оружейный бизнес с Украиной. США имеет огромный бизнес", - добавил Гольян. По мнению депутата , Европа в этом конфликте должна была защищать свои интересы больше, чем США.
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в мире, цены на нефть, европа, сша, украина, нато
В мире, Цены на нефть, Европа, США, Украина, НАТО
Аргентинский депутат назвал ЕС главным проигравшим в конфликте на Украине

Аргентинский депутат Гольян: конфликт на Украине был спровоцирован США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине был спровоцирован США, и в нем Вашингтон является основным получателем прибыли, а главный проигравший - это Европа, считает аргентинский депутат Даниэль Гольян.
"НАТО выросла вдвое после того, как было достигнуто соглашение о непродвижении этой организации на восток. Были Минские соглашения, которые не выполнялись. Они (Запад) хотели включить Украину в НАТО и поставить ракеты в семи минутах от Москвы. Очевидно, что это провокация Запада. Двадцать тысяч раз им было сказано - "хватит это делать". И это провокация, в которой непонятна роль Европы", - сказал депутат журналистам.
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"Если есть кто-то, кто несёт ущерб в связи с этой ситуацией, так это Европа. И если есть кто-то, кто получает прибыль, это США за счёт Европы. Я жил в Европе, у меня там много друзей. Я не понимаю (например) немцев, потому что они потеряли больше всех среди стран Европы. У них была дешёвая энергия, а теперь дорогая. И это в обмен на то, что США ведёт оружейный бизнес с Украиной. США имеет огромный бизнес", - добавил Гольян.
По мнению депутата , Европа в этом конфликте должна была защищать свои интересы больше, чем США.
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