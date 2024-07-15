https://ria.ru/20240715/kondratev-1959782451.html

Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара

Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024

Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вылетел в Новороссийск вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским на место лесного... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:09

2024-07-15T15:09

2024-07-15T18:21

происшествия

новороссийск

россия

краснодарский край

вениамин кондратьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

лесной пожар под новороссийском

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вылетел в Новороссийск вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским на место лесного пожара. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Вылетел в Новороссийск на место лесного пожара. Вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским осмотрим территорию и обсудим действия по предупреждению таких происшествий", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240714/zhiteli-1959643784.html

новороссийск

россия

краснодарский край

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Наталья Макарова

происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском