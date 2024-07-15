https://ria.ru/20240715/kondratev-1959782451.html
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вылетел в Новороссийск вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским на место лесного... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:09
2024-07-15T15:09
2024-07-15T18:21
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вылетел в Новороссийск вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским на место лесного пожара. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Вылетел в Новороссийск на место лесного пожара. Вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским осмотрим территорию и обсудим действия по предупреждению таких происшествий", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240714/zhiteli-1959643784.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском, Краснодарский край
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара
Губернатор Кубани вместе с замглавы МЧС РФ вылетел в Новороссийск к месту пожара