Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
15:09 15.07.2024 (обновлено: 18:21 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kondratev-1959782451.html
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара - РИА Новости, 15.07.2024
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вылетел в Новороссийск вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским на место лесного... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:09
2024-07-15T18:21
происшествия
новороссийск
россия
краснодарский край
вениамин кондратьев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
лесной пожар под новороссийском
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959578248_0:212:720:617_1920x0_80_0_0_506ca6cd9aae0415a38c3e0e24d552ff.jpg
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вылетел в Новороссийск вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским на место лесного пожара. В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений". "Вылетел в Новороссийск на место лесного пожара. Вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским осмотрим территорию и обсудим действия по предупреждению таких происшествий", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240714/zhiteli-1959643784.html
новороссийск
россия
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959578248_0:144:720:684_1920x0_80_0_0_4642128cda92876c36dcaf7adcda2007.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новороссийск, россия, краснодарский край, вениамин кондратьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), лесной пожар под новороссийском
Происшествия, Новороссийск, Россия, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Лесной пожар под Новороссийском, Краснодарский край
Губернатор Кубани вылетел в Новороссийск на место лесного пожара

Губернатор Кубани вместе с замглавы МЧС РФ вылетел в Новороссийск к месту пожара

© Фото : соцсетиЛесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : соцсети
Лесной пожар в районе хутора Дюрсо на Кубани
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 15 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что вылетел в Новороссийск вместе с замглавы МЧС России Анатолием Супруновским на место лесного пожара.
В воскресенье в МЧС сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна", позже его потушили, но лес продолжил гореть, пожар разросся до 62 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером в воскресенье лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда людей заблаговременно эвакуировали. Возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение/повреждение лесных насаждений".
«
"Вылетел в Новороссийск на место лесного пожара. Вместе с заместителем министра МЧС России Анатолием Супруновским осмотрим территорию и обсудим действия по предупреждению таких происшествий", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Жителей Дюрсо предупреждают о возможной эвакуации из-за лесного пожара - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Краснодарский Абрау начали готовить к возможной эвакуации из-за пожара
14 июля, 21:22
 
Краснодарский крайПроисшествияНовороссийскРоссияКраснодарский крайВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Лесной пожар под Новороссийском
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала