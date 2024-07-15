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Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС - РИА Новости, 15.07.2024
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Ядерные технологии
 
09:54 15.07.2024 (обновлено: 11:56 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kmz-1959699410.html
Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС
Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС - РИА Новости, 15.07.2024
Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) приступил к изготовлению первого из десяти гайковертов по заказу "Электрохимприбора"... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T09:54
2024-07-15T11:56
россия
сергей сафронов (телеведущий)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ядерные технологии
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) приступил к изготовлению первого из десяти гайковертов по заказу "Электрохимприбора" (входит в "Росатом"), сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Гайковертами называются механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов АЭС. Без гайковерта невозможно снять крышку реактора типа ВВЭР (основного продукта "Росатома" в области атомной энергетики), чтобы, например, проводить перегрузку ядерного топлива. Поэтому наличие гайковертов критически важно. В январе Даниленко сообщил РИА Новости, что KMZ в ближайшие 10 лет произведет не менее 10 пятиметровых гайковертов на сумму 10 миллиардов рублей. "Приступили к изготовлению первого из десяти абсолютного импортозамещенного гайковерта по заказу "Электрохимприбора" (входит в "Росатом"). Его мы начали изготовлять с нуля по технологии немецкой компании Siempelcamp, которая ушла с российского рынка", - сказал собеседник. Он также сообщил, что KMZ в партнерстве с компанией из этой отрасли являются единственными поставщиками данных агрегатов в России. "Первый образец сделаем в 2025 году, он уже в работе", - сказал директор. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20240715/kmz-1959674277.html
https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html
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россия, сергей сафронов (телеведущий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Сергей Сафронов (телеведущий), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Ядерные технологии
Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС

Холдинг KMZ приступил к изготовлению первого из десяти гайковертов для АЭС

© KMZГайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ
Гайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© KMZ
Гайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) приступил к изготовлению первого из десяти гайковертов по заказу "Электрохимприбора" (входит в "Росатом"), сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Гайковертами называются механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов АЭС. Без гайковерта невозможно снять крышку реактора типа ВВЭР (основного продукта "Росатома" в области атомной энергетики), чтобы, например, проводить перегрузку ядерного топлива. Поэтому наличие гайковертов критически важно. В январе Даниленко сообщил РИА Новости, что KMZ в ближайшие 10 лет произведет не менее 10 пятиметровых гайковертов на сумму 10 миллиардов рублей.
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"Приступили к изготовлению первого из десяти абсолютного импортозамещенного гайковерта по заказу "Электрохимприбора" (входит в "Росатом"). Его мы начали изготовлять с нуля по технологии немецкой компании Siempelcamp, которая ушла с российского рынка", - сказал собеседник.
Он также сообщил, что KMZ в партнерстве с компанией из этой отрасли являются единственными поставщиками данных агрегатов в России.
"Первый образец сделаем в 2025 году, он уже в работе", - сказал директор.
Читайте полный текст интервью >>
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Ядерные технологииРоссияСергей Сафронов (телеведущий)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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