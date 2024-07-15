https://ria.ru/20240715/kmz-1959699410.html

Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС

Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС - РИА Новости, 15.07.2024

Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС

Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) приступил к изготовлению первого из десяти гайковертов по заказу "Электрохимприбора"... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T09:54

2024-07-15T09:54

2024-07-15T11:56

россия

сергей сафронов (телеведущий)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ядерные технологии

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) приступил к изготовлению первого из десяти гайковертов по заказу "Электрохимприбора" (входит в "Росатом"), сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Гайковертами называются механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов АЭС. Без гайковерта невозможно снять крышку реактора типа ВВЭР (основного продукта "Росатома" в области атомной энергетики), чтобы, например, проводить перегрузку ядерного топлива. Поэтому наличие гайковертов критически важно. В январе Даниленко сообщил РИА Новости, что KMZ в ближайшие 10 лет произведет не менее 10 пятиметровых гайковертов на сумму 10 миллиардов рублей. "Приступили к изготовлению первого из десяти абсолютного импортозамещенного гайковерта по заказу "Электрохимприбора" (входит в "Росатом"). Его мы начали изготовлять с нуля по технологии немецкой компании Siempelcamp, которая ушла с российского рынка", - сказал собеседник. Он также сообщил, что KMZ в партнерстве с компанией из этой отрасли являются единственными поставщиками данных агрегатов в России. "Первый образец сделаем в 2025 году, он уже в работе", - сказал директор. Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20240715/kmz-1959674277.html

https://ria.ru/20240426/kmz-1942393838.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сергей сафронов (телеведущий), государственная корпорация по атомной энергии "росатом"