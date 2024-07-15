Холдинг KMZ приступил к изготовлению гайковертов для АЭС
Холдинг KMZ приступил к изготовлению первого из десяти гайковертов для АЭС
© KMZГайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ
© KMZ
Гайковерт для атомного реактора, разработанный KMZ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости, Сергей Сафронов. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машиностроительный завод) приступил к изготовлению первого из десяти гайковертов по заказу "Электрохимприбора" (входит в "Росатом"), сообщил в интервью РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Гайковертами называются механизмы для уплотнения корпусов ядерных реакторов АЭС. Без гайковерта невозможно снять крышку реактора типа ВВЭР (основного продукта "Росатома" в области атомной энергетики), чтобы, например, проводить перегрузку ядерного топлива. Поэтому наличие гайковертов критически важно. В январе Даниленко сообщил РИА Новости, что KMZ в ближайшие 10 лет произведет не менее 10 пятиметровых гайковертов на сумму 10 миллиардов рублей.
"Приступили к изготовлению первого из десяти абсолютного импортозамещенного гайковерта по заказу "Электрохимприбора" (входит в "Росатом"). Его мы начали изготовлять с нуля по технологии немецкой компании Siempelcamp, которая ушла с российского рынка", - сказал собеседник.
Он также сообщил, что KMZ в партнерстве с компанией из этой отрасли являются единственными поставщиками данных агрегатов в России.
"Первый образец сделаем в 2025 году, он уже в работе", - сказал директор.