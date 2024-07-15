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Ученые выяснили, почему увеличилась продолжительность дня - РИА Новости, 16.07.2024
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23:48 15.07.2024 (обновлено: 05:52 16.07.2024)
https://ria.ru/20240715/klimat-1959900653.html
Ученые выяснили, почему увеличилась продолжительность дня
Ученые выяснили, почему увеличилась продолжительность дня - РИА Новости, 16.07.2024
Ученые выяснили, почему увеличилась продолжительность дня
Изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, привело к увеличению продолжительности дня, следует из... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-15T23:48
2024-07-16T05:52
земля
луна
proceedings of the national academy of sciences
в мире
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, привело к увеличению продолжительности дня, следует из исследования, опубликованного в понедельник в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. "Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря. Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года", - говорится в исследовании международной группы ученых. Исследователи пишут, что сейчас день на Земле длится около 86,4 тысячи секунд. Исследователи объясняют, что продолжительность дня на Земле немного увеличилась, в основном из-за гравитационного притяжения Луны, которое постепенно замедлило вращение Земли. В среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. По прогнозам ученых, оно сохранится на таком уровне в течение нескольких десятилетий, но при увеличении выбросов парниковых газов может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды в столетие.
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земля, луна, proceedings of the national academy of sciences, в мире
Земля, Луна, Proceedings of the National Academy of Sciences, В мире
Ученые выяснили, почему увеличилась продолжительность дня

PNAS: изменение климата увеличило продолжительность дня и сплюснутость Земли

© AP Photo / Ted S. WarrenЛюди проходят мимо скульптуры в виде земного шара на фоне фабрики
Люди проходят мимо скульптуры в виде земного шара на фоне фабрики - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Ted S. Warren
Люди проходят мимо скульптуры в виде земного шара на фоне фабрики . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Изменение климата, сопровождающееся переносом водных масс к экватору и увеличением сплюснутости Земли, привело к увеличению продолжительности дня, следует из исследования, опубликованного в понедельник в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
«
"Современное изменение климата беспрецедентно. В последние десятилетия оно ускорило таяние ледников и полярных ледяных щитов, что привело к повышению уровня моря. Этот перенос масс от полюса к экватору значительно увеличил сплюснутость Земли и продолжительность дня (LOD) с 1900 года", - говорится в исследовании международной группы ученых.
Исследователи пишут, что сейчас день на Земле длится около 86,4 тысячи секунд. Исследователи объясняют, что продолжительность дня на Земле немного увеличилась, в основном из-за гравитационного притяжения Луны, которое постепенно замедлило вращение Земли.
В среднем изменение составило чуть больше одной миллисекунды в столетие. По прогнозам ученых, оно сохранится на таком уровне в течение нескольких десятилетий, но при увеличении выбросов парниковых газов может превзойти показатель в 2,4 миллисекунды в столетие.
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