https://ria.ru/20240715/kishinev-1959871899.html

В Приднестровье объяснили, почему Кишинев спешит "взорвать изнутри" ПМР

В Приднестровье объяснили, почему Кишинев спешит "взорвать изнутри" ПМР - РИА Новости, 15.07.2024

В Приднестровье объяснили, почему Кишинев спешит "взорвать изнутри" ПМР

Кишинев спешит "взорвать изнутри" Приднестровье перед президентскими выборами и референдумом о вступлении в ЕС в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:59

2024-07-15T19:59

2024-07-15T19:59

в мире

молдавия

кишинев

румыния

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ТИРАСПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости. Кишинев спешит "взорвать изнутри" Приднестровье перед президентскими выборами и референдумом о вступлении в ЕС в Молдавии, заявил РИА Новости депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов. Ранее в министерстве государственной безопасности (МГБ) Приднестровья сообщили, что спецслужбы Молдавии призывают граждан Приднестровья принять участие в несанкционированном митинге 20 июля 2024 года. В ведомстве также отметили, что в Приднестровье действует "желтый" уровень террористической опасности, и напомнили об административной ответственности за участие в несанкционированных митингах. "Кишиневу надо показать изменения внутри ПМР до 20 октября 2024 года, когда в Молдове пройдут президентские выборы. Там считают, что смута в ПМР сыграет на руку президенту Молдовы Майе Санду и поможет ей переизбраться на второй срок. А заодно победить на референдуме о курсе Молдовы на Евросоюз, заявив при этом, что приднестровцы тоже голосуют за ЕС и выступают против своей пророссийской власти. Поэтому Кишинев также спешит, потому что хочет одновременно взорвать изнутри и ПМР, и Гагаузию", - считает Сафонов. Депутат ПМР также отметил, что в Молдавии пытаются спровоцировать антиправительственные протесты на территории Приднестровья под кураторством Запада и Румынии. По его словам, Кишиневу надо показать, будто приднестровцы меняют свои взгляды и переориентируются от России на Молдавию, Запад и Румынию. "Сейчас, когда Молдовой правят фанатичные, но безграмотные и неопытные прорумыны, исходящие тупой злобой в адрес России и Приднестровья, надеяться на то, что приднестровцы их поддержат - верх маразма. Поэтому сделаем выводы, сохраним спокойствие и веру в наших сограждан. На такую тупую дурь никто не клюнет", - отметил Сафонов. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике ввели "красный" уровень террористической опасности, затем снизили его до "желтого". Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря прошлого года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240704/moldavia-1957479888.html

https://ria.ru/20240618/moldavia-1953739416.html

https://ria.ru/20240715/miting-1959792497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, румыния, майя санду, евросоюз