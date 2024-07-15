https://ria.ru/20240715/khimugroza-1959883955.html
Химической угрозы Украине со стороны России нет, заявил постпред при ОЗХО
Химической угрозы Украине со стороны России нет, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 15.07.2024
Химической угрозы Украине со стороны России нет, заявил постпред при ОЗХО
Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), посол России РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:07
2024-07-15T21:07
2024-07-15T21:43
в мире
россия
украина
организация по запрещению химического оружия
владимир тарабрин
киев
игорь кириллов
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ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), посол России в Гааге Владимир Тарабрин.Российский постпред напомнил, что еще в марте 2022 года Украина обратилась в техсекретариат ОЗХО с просьбой к государствам-участникам оказать ей содействие. Это предполагает передачу оборудования, материалов, научно-технической информации, средств защиты от химоружия и прочего."Практически сразу после начала СВО Киев и его западные покровители заговорили о химической угрозе, исходящей со стороны России… Что касается нашего отношения к этой активности, то, естественно, такие телодвижения Киева воспринимаются нами негативно, в первую очередь потому, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может", - заявил Тарабрин российским журналистам в понедельник.Он подчеркнул, что пока такая деятельность осуществляется в законных рамках положений КЗХО."Тем не менее, Россия самым внимательным образом следит за развитием событий и не допустит самовольства задействованных в них акторов", - добавил дипломат.Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева. Эксперты доставили на Украину 70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, которые способны определить тип химического воздействия, а также классификацию, концентрацию и дозировку химического вещества.Специалисты ОЗХО также провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая сотрудников служб экстренного реагирования, пожарных и медиков.Как сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева. По его словам, это соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".
https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959883382.html
https://ria.ru/20240715/ozkho-1959884996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин, киев, игорь кириллов
В мире, Россия, Украина, Организация по запрещению химического оружия, Владимир Тарабрин, Киев, Игорь Кириллов
Химической угрозы Украине со стороны России нет, заявил постпред при ОЗХО
Постпред при ОЗХО: химической угрозы Украине со стороны РФ нет и быть не может
ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), посол России в Гааге Владимир Тарабрин.
Российский постпред напомнил, что еще в марте 2022 года Украина обратилась в техсекретариат ОЗХО с просьбой к государствам-участникам оказать ей содействие. Это предполагает передачу оборудования, материалов, научно-технической информации, средств защиты от химоружия и прочего.
«
"Практически сразу после начала СВО Киев
и его западные покровители заговорили о химической угрозе, исходящей со стороны России… Что касается нашего отношения к этой активности, то, естественно, такие телодвижения Киева воспринимаются нами негативно, в первую очередь потому, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может", - заявил Тарабрин российским журналистам в понедельник.
Он подчеркнул, что пока такая деятельность осуществляется в законных рамках положений КЗХО.
"Тем не менее, Россия самым внимательным образом следит за развитием событий и не допустит самовольства задействованных в них акторов", - добавил дипломат.
Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева. Эксперты доставили на Украину 70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, которые способны определить тип химического воздействия, а также классификацию, концентрацию и дозировку химического вещества.
Специалисты ОЗХО также провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая сотрудников служб экстренного реагирования, пожарных и медиков.
Как сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов
, Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева. По его словам, это соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".