https://ria.ru/20240715/khimugroza-1959883955.html

Химической угрозы Украине со стороны России нет, заявил постпред при ОЗХО

Химической угрозы Украине со стороны России нет, заявил постпред при ОЗХО - РИА Новости, 15.07.2024

Химической угрозы Украине со стороны России нет, заявил постпред при ОЗХО

Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), посол России РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T21:07

2024-07-15T21:07

2024-07-15T21:43

в мире

россия

украина

организация по запрещению химического оружия

владимир тарабрин

киев

игорь кириллов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_de4b651504495bfec5d8ed2ccbbb9e5a.jpg

ГААГА, 15 июл - РИА Новости. Химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), посол России в Гааге Владимир Тарабрин.Российский постпред напомнил, что еще в марте 2022 года Украина обратилась в техсекретариат ОЗХО с просьбой к государствам-участникам оказать ей содействие. Это предполагает передачу оборудования, материалов, научно-технической информации, средств защиты от химоружия и прочего."Практически сразу после начала СВО Киев и его западные покровители заговорили о химической угрозе, исходящей со стороны России… Что касается нашего отношения к этой активности, то, естественно, такие телодвижения Киева воспринимаются нами негативно, в первую очередь потому, что никакой химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может", - заявил Тарабрин российским журналистам в понедельник.Он подчеркнул, что пока такая деятельность осуществляется в законных рамках положений КЗХО."Тем не менее, Россия самым внимательным образом следит за развитием событий и не допустит самовольства задействованных в них акторов", - добавил дипломат.Ранее сообщалось, что эксперты ОЗХО побывали 2-3 июля на Украине для оказания технической помощи после вступления в силу соглашения о привилегиях и иммунитетах для Киева. Эксперты доставили на Украину ​​70 детекторов отравляющих веществ LCD 3.3, которые способны определить тип химического воздействия, а также классификацию, концентрацию и дозировку химического вещества.Специалисты ОЗХО также провели обучение использованию детекторов для 20 сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, включая сотрудников служб экстренного реагирования, пожарных и медиков.Как сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, Украина и техсекретариат ОЗХО заключили соглашение о привилегиях и иммунитетах для Киева. По его словам, это соглашение позволит Украине задействовать ОЗХО "в своих интересах в обход существующих процедур по Конвенции, навязывая организации свои заведомо ложные выводы о расследованиях химинцидентов".

https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959883382.html

https://ria.ru/20240715/ozkho-1959884996.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, организация по запрещению химического оружия, владимир тарабрин, киев, игорь кириллов