https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959890836.html
Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия
Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия - РИА Новости, 15.07.2024
Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия
Россия поднимала на сессии исполсовета ОЗХО вопрос о фактах применения Киевом химоружия, в том числе об использовании ВСУ лаборатории под Авдеевкой для... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:04
2024-07-15T22:04
2024-07-15T22:12
россия
киев
организация по запрещению химического оружия
в мире
авдеевка
владимир тарабрин
игорь кириллов
вооруженные силы украины
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ГААГА, 15 июл – РИА Новости. Россия поднимала на сессии исполсовета ОЗХО вопрос о фактах применения Киевом химоружия, в том числе об использовании ВСУ лаборатории под Авдеевкой для производства отравляющих веществ, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Мы на сессии обращали внимание на конкретные факты применения Украиной химоружия, в том числе по лаборатории в Авдеевке. Мы эти вопросы поднимаем, заостряем, и когда мы получим конкретные документы, которые подтверждают это, мы их передадим в техсекретариат (ОЗХО), разумеется", - сказал Тарабрин агентству.В начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВС РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.
https://ria.ru/20240715/ozkho-1959889125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, организация по запрещению химического оружия, в мире, авдеевка, владимир тарабрин, игорь кириллов, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Организация по запрещению химического оружия, В мире, Авдеевка, Владимир Тарабрин, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины
Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия
РФ поднимала в ОЗХО тему о лаборатории по производству химоружия ВСУ в Авдеевке