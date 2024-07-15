https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959890836.html

Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия

Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия - РИА Новости, 15.07.2024

Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия

Россия поднимала на сессии исполсовета ОЗХО вопрос о фактах применения Киевом химоружия, в том числе об использовании ВСУ лаборатории под Авдеевкой для... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:04

2024-07-15T22:04

2024-07-15T22:12

россия

киев

организация по запрещению химического оружия

в мире

авдеевка

владимир тарабрин

игорь кириллов

вооруженные силы украины

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ГААГА, 15 июл – РИА Новости. Россия поднимала на сессии исполсовета ОЗХО вопрос о фактах применения Киевом химоружия, в том числе об использовании ВСУ лаборатории под Авдеевкой для производства отравляющих веществ, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Мы на сессии обращали внимание на конкретные факты применения Украиной химоружия, в том числе по лаборатории в Авдеевке. Мы эти вопросы поднимаем, заостряем, и когда мы получим конкретные документы, которые подтверждают это, мы их передадим в техсекретариат (ОЗХО), разумеется", - сказал Тарабрин агентству.В начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВС РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.

https://ria.ru/20240715/ozkho-1959889125.html

россия

киев

авдеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, киев, организация по запрещению химического оружия, в мире, авдеевка, владимир тарабрин, игорь кириллов, вооруженные силы украины