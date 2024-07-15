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Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия - РИА Новости, 15.07.2024
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22:04 15.07.2024 (обновлено: 22:12 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959890836.html
Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия
Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия - РИА Новости, 15.07.2024
Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия
Россия поднимала на сессии исполсовета ОЗХО вопрос о фактах применения Киевом химоружия, в том числе об использовании ВСУ лаборатории под Авдеевкой для... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:04
2024-07-15T22:12
россия
киев
организация по запрещению химического оружия
в мире
авдеевка
владимир тарабрин
игорь кириллов
вооруженные силы украины
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ГААГА, 15 июл – РИА Новости. Россия поднимала на сессии исполсовета ОЗХО вопрос о фактах применения Киевом химоружия, в том числе об использовании ВСУ лаборатории под Авдеевкой для производства отравляющих веществ, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)."Мы на сессии обращали внимание на конкретные факты применения Украиной химоружия, в том числе по лаборатории в Авдеевке. Мы эти вопросы поднимаем, заостряем, и когда мы получим конкретные документы, которые подтверждают это, мы их передадим в техсекретариат (ОЗХО), разумеется", - сказал Тарабрин агентству.В начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВС РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.
https://ria.ru/20240715/ozkho-1959889125.html
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россия, киев, организация по запрещению химического оружия, в мире, авдеевка, владимир тарабрин, игорь кириллов, вооруженные силы украины
Россия, Киев, Организация по запрещению химического оружия, В мире, Авдеевка, Владимир Тарабрин, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины
Россия поднимала в ОЗХО вопрос о применении Киевом химоружия

РФ поднимала в ОЗХО тему о лаборатории по производству химоружия ВСУ в Авдеевке

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 15 июл – РИА Новости. Россия поднимала на сессии исполсовета ОЗХО вопрос о фактах применения Киевом химоружия, в том числе об использовании ВСУ лаборатории под Авдеевкой для производства отравляющих веществ, сообщил РИА Новости постпред РФ при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин.
В Гааге 9-12 июля прошла 106-я сессия исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«
"Мы на сессии обращали внимание на конкретные факты применения Украиной химоружия, в том числе по лаборатории в Авдеевке. Мы эти вопросы поднимаем, заостряем, и когда мы получим конкретные документы, которые подтверждают это, мы их передадим в техсекретариат (ОЗХО), разумеется", - сказал Тарабрин агентству.
В начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что ВС РФ обнаружили под Авдеевкой лабораторию, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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РоссияКиевОрганизация по запрещению химического оружияВ миреАвдеевкаВладимир ТарабринИгорь КирилловВооруженные силы Украины
 
 
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