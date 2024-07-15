https://ria.ru/20240715/khimoruzhie-1959883382.html
Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия
Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия - РИА Новости, 15.07.2024
Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия
Страны Запада собираются обвинить Москву в применении химоружия, заявил журналистам постоянный представитель России при ОЗХО, посол в Гааге Владимир Тарабрин. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T21:04
2024-07-15T21:04
2024-07-15T21:44
специальная военная операция на украине
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в мире
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владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
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ГААГА, 15 июл — РИА Новости. Страны Запада собираются обвинить Москву в применении химоружия, заявил журналистам постоянный представитель России при ОЗХО, посол в Гааге Владимир Тарабрин."Да, они активно работают с техсекретариатом ОЗХО, с тем чтобы заставить его все-таки предпринять какие-то шаги, направленные на то, чтобы обвинить Россию в применении химического оружия", — подчеркнул он.Тарабрин отметил, что российская сторона всячески этому противодействует и пытается на конкретных фактах показать несостоятельность всех этих усилий. Дипломат также добавил, что химической угрозы Украине со стороны России нет и быть не может. При этом Москва не исключает приглашения экспертов ОЗХО для изучения свидетельств использования Киевом такого оружия, отметил он.В Гааге с 9 по 12 июля прошла 106-я сессия исполсовета Организации по запрещению химического оружия. По ее итогам Тарабрин заявил, что Украина грубейшим образом нарушает конвенцию, используя против российских военных полноценные боевые отравляющие вещества. Он отметил, что об этом говорят многие зарубежные эксперты и каналы. Они, в частности, обращают внимание, что ВСУ активно применяют беспилотники для доставки токсичных химикатов.Кроме того, вопреки конвенции действуют и США, которые поставляют Киеву эти вещества, подчеркнул дипломат.О том, что Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия, на брифинге сообщал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. При этом ОЗХО, которая должна следить за исполнением конвенции, сегодня полностью контролируется Западом, он использует ее для сведения политических счетов с Россией.
https://ria.ru/20240715/khimugroza-1959883955.html
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россия, в мире, гаага, украина, игорь кириллов, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия, войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Гаага, Украина, Игорь Кириллов, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия, Войска РХБЗ
Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия
ОЗХО: Запад готовится выдвинуть обвинения против России в применении химоружия