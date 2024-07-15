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В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин - РИА Новости, 15.07.2024
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12:39 15.07.2024 (обновлено: 14:32 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kenija-1959740502.html
В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин
В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин - РИА Новости, 15.07.2024
В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин
Полиция Кении задержала подозреваемого в убийствах после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, сообщило местное издание Star со... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:39
2024-07-15T14:32
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Полиция Кении задержала подозреваемого в убийствах после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, сообщило местное издание Star со ссылкой на правоохранителей. "Подозреваемый был задержан в понедельник в (районе) Кайоле, где он скрывался", - пишет издание. По словам главы кенийского управления уголовных расследований Мохамеда Амина, которые приводит издание, задержанный признался в убийстве 42 женщин на протяжении двух лет. Ранее издание Citizen Digital сообщило, что на свалке в районе трущоб Кваре в столице Кении с пятницы по субботу полицией были обнаружены несколько женских тел, завернутых в мусорные мешки. По словам президента, всего было найдено девять тел, однако очевидцы сообщают о большем числе. В субботу полицейским на свалке пришлось стрелять в воздух, чтобы сдержать разгневанную толпу, требовавшую ответов. Для поддержания спокойствия на место прибыли два автомобиля-водомета.
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в мире, кения, найроби (город)
В мире, Кения, Найроби (город)
В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин

Полиция Кении задержала подозреваемого после обнаружения тел на свалке

© AFP 2024 / SIMON MAINAСвалка в трущобах Найроби, где были найдены шесть тел женщин. 14 июля 2024
Свалка в трущобах Найроби, где были найдены шесть тел женщин. 14 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AFP 2024 / SIMON MAINA
Свалка в трущобах Найроби, где были найдены шесть тел женщин. 14 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Полиция Кении задержала подозреваемого в убийствах после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, сообщило местное издание Star со ссылкой на правоохранителей.
«
"Подозреваемый был задержан в понедельник в (районе) Кайоле, где он скрывался", - пишет издание.
По словам главы кенийского управления уголовных расследований Мохамеда Амина, которые приводит издание, задержанный признался в убийстве 42 женщин на протяжении двух лет.
Ранее издание Citizen Digital сообщило, что на свалке в районе трущоб Кваре в столице Кении с пятницы по субботу полицией были обнаружены несколько женских тел, завернутых в мусорные мешки. По словам президента, всего было найдено девять тел, однако очевидцы сообщают о большем числе. В субботу полицейским на свалке пришлось стрелять в воздух, чтобы сдержать разгневанную толпу, требовавшую ответов. Для поддержания спокойствия на место прибыли два автомобиля-водомета.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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