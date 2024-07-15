https://ria.ru/20240715/kenija-1959740502.html
В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин
В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин - РИА Новости, 15.07.2024
В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин
Полиция Кении задержала подозреваемого в убийствах после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, сообщило местное издание Star со... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:39
2024-07-15T12:39
2024-07-15T14:32
в мире
кения
найроби (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959769655_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_db35270c6b2d8224f04cfe531cdd8778.jpg
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Полиция Кении задержала подозреваемого в убийствах после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, сообщило местное издание Star со ссылкой на правоохранителей. "Подозреваемый был задержан в понедельник в (районе) Кайоле, где он скрывался", - пишет издание. По словам главы кенийского управления уголовных расследований Мохамеда Амина, которые приводит издание, задержанный признался в убийстве 42 женщин на протяжении двух лет. Ранее издание Citizen Digital сообщило, что на свалке в районе трущоб Кваре в столице Кении с пятницы по субботу полицией были обнаружены несколько женских тел, завернутых в мусорные мешки. По словам президента, всего было найдено девять тел, однако очевидцы сообщают о большем числе. В субботу полицейским на свалке пришлось стрелять в воздух, чтобы сдержать разгневанную толпу, требовавшую ответов. Для поддержания спокойствия на место прибыли два автомобиля-водомета.
https://ria.ru/20240129/arest-1924113280.html
кения
найроби (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959769655_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_72a90aaf9435d66629561a00e1101be6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кения, найроби (город)
В мире, Кения, Найроби (город)
В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин
Полиция Кении задержала подозреваемого после обнаружения тел на свалке