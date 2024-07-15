https://ria.ru/20240715/kenija-1959740502.html

В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин

В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин - РИА Новости, 15.07.2024

В Кении задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 42 женщин

Полиция Кении задержала подозреваемого в убийствах после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, сообщило местное издание Star со... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T12:39

2024-07-15T12:39

2024-07-15T14:32

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Полиция Кении задержала подозреваемого в убийствах после обнаружения тел нескольких женщин на свалке в трущобах Найроби, сообщило местное издание Star со ссылкой на правоохранителей. "Подозреваемый был задержан в понедельник в (районе) Кайоле, где он скрывался", - пишет издание. По словам главы кенийского управления уголовных расследований Мохамеда Амина, которые приводит издание, задержанный признался в убийстве 42 женщин на протяжении двух лет. Ранее издание Citizen Digital сообщило, что на свалке в районе трущоб Кваре в столице Кении с пятницы по субботу полицией были обнаружены несколько женских тел, завернутых в мусорные мешки. По словам президента, всего было найдено девять тел, однако очевидцы сообщают о большем числе. В субботу полицейским на свалке пришлось стрелять в воздух, чтобы сдержать разгневанную толпу, требовавшую ответов. Для поддержания спокойствия на место прибыли два автомобиля-водомета.

https://ria.ru/20240129/arest-1924113280.html

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в мире, кения, найроби (город)