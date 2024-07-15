СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье
СК завел дело после травмирования троих детей и женщины на катере в Подмосковье
© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЛодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено после травмирования троих детей и женщины на катере из-за возгорания мотора во время речной прогулки вдоль берега Кудиновского карьера в Подмосковье, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что после возгорания мотора катера во время речной прогулки пострадало четыре человека: три ребенка и женщина. Позже в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что дети находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
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"В результате возгорания мотора на катере в Московской области пострадали женщина и трое школьников. Речную прогулку вдоль берега Кудиновского карьера отдыхавшим предложил 69-летний мужчина. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу и обстоятельствам, установленным в ходе его расследования.
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