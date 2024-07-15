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СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2024
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22:10 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/kater-1959891509.html
СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье
СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2024
СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье
Уголовное дело заведено после травмирования троих детей и женщины на катере из-за возгорания мотора во время речной прогулки вдоль берега Кудиновского карьера в РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T22:10
2024-07-15T22:10
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено после травмирования троих детей и женщины на катере из-за возгорания мотора во время речной прогулки вдоль берега Кудиновского карьера в Подмосковье, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что после возгорания мотора катера во время речной прогулки пострадало четыре человека: три ребенка и женщина. Позже в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что дети находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести. "В результате возгорания мотора на катере в Московской области пострадали женщина и трое школьников. Речную прогулку вдоль берега Кудиновского карьера отдыхавшим предложил 69-летний мужчина. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу и обстоятельствам, установленным в ходе его расследования.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье

СК завел дело после травмирования троих детей и женщины на катере в Подмосковье

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramЛодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Лодка, в которой произошло возгорание в моторном отсеке во время прогулки в акватории Кудиновского карьера на территории Богородского городского округа Московской области
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено после травмирования троих детей и женщины на катере из-за возгорания мотора во время речной прогулки вдоль берега Кудиновского карьера в Подмосковье, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что после возгорания мотора катера во время речной прогулки пострадало четыре человека: три ребенка и женщина. Позже в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что дети находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
«
"В результате возгорания мотора на катере в Московской области пострадали женщина и трое школьников. Речную прогулку вдоль берега Кудиновского карьера отдыхавшим предложил 69-летний мужчина. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу и обстоятельствам, установленным в ходе его расследования.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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