https://ria.ru/20240715/kater-1959891509.html

СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье

СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье - РИА Новости, 15.07.2024

СК завел дело после пожара на катере в Подмосковье

Уголовное дело заведено после травмирования троих детей и женщины на катере из-за возгорания мотора во время речной прогулки вдоль берега Кудиновского карьера в РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T22:10

2024-07-15T22:10

2024-07-15T22:10

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Уголовное дело заведено после травмирования троих детей и женщины на катере из-за возгорания мотора во время речной прогулки вдоль берега Кудиновского карьера в Подмосковье, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что после возгорания мотора катера во время речной прогулки пострадало четыре человека: три ребенка и женщина. Позже в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области сообщили, что дети находятся в стационаре, их состояние оценивается как средней степени тяжести. "В результате возгорания мотора на катере в Московской области пострадали женщина и трое школьников. Речную прогулку вдоль берега Кудиновского карьера отдыхавшим предложил 69-летний мужчина. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что председатель следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу и обстоятельствам, установленным в ходе его расследования.

https://ria.ru/20240119/delo-1922421154.html

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россия

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Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)