https://ria.ru/20240715/kaliningrad-1959753997.html

В Калининграде четыре человека пострадали в массовом ДТП

В Калининграде четыре человека пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 15.07.2024

В Калининграде четыре человека пострадали в массовом ДТП

Четыре человека, в том числе один ребенок госпитализированы после массового ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре автомобиля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:31

2024-07-15T13:31

2024-07-15T13:33

происшествия

россия

калининград

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959753472_0:79:1280:799_1920x0_80_0_0_8177beac62cc9111d272ebf21d6f467c.jpg

КАЛИНИНГРАД, 15 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок госпитализированы после массового ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре автомобиля, сообщает пресс-служба регионального МЧС. "На Московском проспекте столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие… Четыре человека, в том числе один ребёнок получили травмы. ...Оперативно прибывшие к месту происшествия огнеборцы МЧС России деблокировали двух человек, а также смыли разлитые в результате ДТП легковоспламеняющиеся жидкости и отключили аккумуляторные батареи", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте аварии работали пять специалистов МЧС России, была задействована одна единица техники.

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)