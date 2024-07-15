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В Калининграде четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Калининграде четыре человека пострадали в массовом ДТП - РИА Новости, 15.07.2024
В Калининграде четыре человека пострадали в массовом ДТП
Четыре человека, в том числе один ребенок госпитализированы после массового ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре автомобиля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:31
2024-07-15T13:31
2024-07-15T13:33
происшествия
россия
калининград
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЛИНИНГРАД, 15 июл - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один ребенок госпитализированы после массового ДТП в Калининграде, где столкнулись четыре автомобиля, сообщает пресс-служба регионального МЧС. "На Московском проспекте столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие… Четыре человека, в том числе один ребёнок получили травмы. ...Оперативно прибывшие к месту происшествия огнеборцы МЧС России деблокировали двух человек, а также смыли разлитые в результате ДТП легковоспламеняющиеся жидкости и отключили аккумуляторные батареи", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте аварии работали пять специалистов МЧС России, была задействована одна единица техники.
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происшествия, россия, калининград, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Калининград, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калининграде четыре человека пострадали в массовом ДТП
В Калининграде четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в массовом ДТП