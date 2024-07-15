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Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 15.07.2024
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Туризм
 
17:50 15.07.2024 (обновлено: 19:53 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/kadyrov-1959835571.html
Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума
Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 15.07.2024
Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума
Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что проведение Кавказского инвестиционного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестпривлекательности РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:50
2024-07-15T19:53
туризм
экономика
северный кавказ
россия
закавказье
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что проведение Кавказского инвестиционного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестпривлекательности Северного Кавказа. "Надеюсь, что проведение данного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестиционной привлекательности Северного Кавказа и всей страны. Желаю всем участникам форума активной, плодотворной работы и реализации намеченных планов", - сказал Кадыров, выступая на пленарном заседании. Он добавил, что, несмотря на сложную мировую обстановку и санкционное давление, Россия активно развивается. По мнению главы Чечни, эффективность дальнейшего развития страны зависит от слаженности проводимой работы и правильности выбранной стратегии. "Северный Кавказ является важным транспортным и торговым узлом, обеспечивающим взаимодействие со странами Закавказья, Ближнего Востока и рядом других стран мира. В этой связи важно усилить взаимодействие, расширить перечень государств и регионов, с которыми осуществляется сотрудничество, путем создания новых транспортных артерий, активного и более широкого вовлечения сторон в работу международного транспортного коридора", - добавил Кадыров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
https://ria.ru/20240705/kadyrov--1957789043.html
https://ria.ru/20240715/forum-1959766010.html
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экономика, северный кавказ, россия, закавказье, рамзан кадыров
Туризм, Экономика, Северный Кавказ, Россия, Закавказье, Рамзан Кадыров
Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума

Кадыров надеется, что КИФ будет стимулом для роста турпотока на Северный Кавказ

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024
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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что проведение Кавказского инвестиционного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестпривлекательности Северного Кавказа.
"Надеюсь, что проведение данного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестиционной привлекательности Северного Кавказа и всей страны. Желаю всем участникам форума активной, плодотворной работы и реализации намеченных планов", - сказал Кадыров, выступая на пленарном заседании.
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Он добавил, что, несмотря на сложную мировую обстановку и санкционное давление, Россия активно развивается. По мнению главы Чечни, эффективность дальнейшего развития страны зависит от слаженности проводимой работы и правильности выбранной стратегии.
«
"Северный Кавказ является важным транспортным и торговым узлом, обеспечивающим взаимодействие со странами Закавказья, Ближнего Востока и рядом других стран мира. В этой связи важно усилить взаимодействие, расширить перечень государств и регионов, с которыми осуществляется сотрудничество, путем создания новых транспортных артерий, активного и более широкого вовлечения сторон в работу международного транспортного коридора", - добавил Кадыров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.
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ТуризмЭкономикаСеверный КавказРоссияЗакавказьеРамзан Кадыров
 
 
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