Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума
Кадыров надеется, что КИФ будет стимулом для роста турпотока на Северный Кавказ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пленарном заседании в рамках Кавказского инвестиционного форума на территории резиденции главы Чеченской Республики. 15 июля 2024
ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что проведение Кавказского инвестиционного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестпривлекательности Северного Кавказа.
"Надеюсь, что проведение данного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестиционной привлекательности Северного Кавказа и всей страны. Желаю всем участникам форума активной, плодотворной работы и реализации намеченных планов", - сказал Кадыров, выступая на пленарном заседании.
Он добавил, что, несмотря на сложную мировую обстановку и санкционное давление, Россия активно развивается. По мнению главы Чечни, эффективность дальнейшего развития страны зависит от слаженности проводимой работы и правильности выбранной стратегии.
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"Северный Кавказ является важным транспортным и торговым узлом, обеспечивающим взаимодействие со странами Закавказья, Ближнего Востока и рядом других стран мира. В этой связи важно усилить взаимодействие, расширить перечень государств и регионов, с которыми осуществляется сотрудничество, путем создания новых транспортных артерий, активного и более широкого вовлечения сторон в работу международного транспортного коридора", - добавил Кадыров.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.