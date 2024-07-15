https://ria.ru/20240715/kadyrov-1959835571.html

Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума

Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 15.07.2024

Кадыров рассказал об ожиданиях от Кавказского инвестиционного форума

Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что проведение Кавказского инвестиционного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестпривлекательности РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:50

2024-07-15T17:50

2024-07-15T19:53

туризм

экономика

северный кавказ

россия

закавказье

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 15 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров надеется, что проведение Кавказского инвестиционного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестпривлекательности Северного Кавказа. "Надеюсь, что проведение данного форума послужит стимулом для роста турпотока и повышения инвестиционной привлекательности Северного Кавказа и всей страны. Желаю всем участникам форума активной, плодотворной работы и реализации намеченных планов", - сказал Кадыров, выступая на пленарном заседании. Он добавил, что, несмотря на сложную мировую обстановку и санкционное давление, Россия активно развивается. По мнению главы Чечни, эффективность дальнейшего развития страны зависит от слаженности проводимой работы и правильности выбранной стратегии. "Северный Кавказ является важным транспортным и торговым узлом, обеспечивающим взаимодействие со странами Закавказья, Ближнего Востока и рядом других стран мира. В этой связи важно усилить взаимодействие, расширить перечень государств и регионов, с которыми осуществляется сотрудничество, путем создания новых транспортных артерий, активного и более широкого вовлечения сторон в работу международного транспортного коридора", - добавил Кадыров. Кавказский инвестиционный форум проходит в Грозном 15-17 июля. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером КИФ-2024.

https://ria.ru/20240705/kadyrov--1957789043.html

https://ria.ru/20240715/forum-1959766010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, северный кавказ, россия, закавказье, рамзан кадыров