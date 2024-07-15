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В Киеве передали в госсобственность имущество бывшей резиденции Януковича - РИА Новости, 15.07.2024
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15:40 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/janukovich-1959794652.html
В Киеве передали в госсобственность имущество бывшей резиденции Януковича
В Киеве передали в госсобственность имущество бывшей резиденции Януковича - РИА Новости, 15.07.2024
В Киеве передали в госсобственность имущество бывшей резиденции Януковича
Имущество бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом передано в госсобственность, сообщили в украинском агентстве по... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:40
2024-07-15T15:40
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Имущество бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом передано в госсобственность, сообщили в украинском агентстве по розыску и управлению активами (АРМА). "АРМА передало в государственное управление движимое арестованное имущество паркового комплекса "Межигорье", принадлежавшего Януковичу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Резиденция "Межигорье" в Киевской области до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность бывшему президенту Украины Виктору Януковичу - по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов. Позже специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.
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в мире, украина, киев, киевская область, виктор янукович
В мире, Украина, Киев, Киевская область, Виктор Янукович
В Киеве передали в госсобственность имущество бывшей резиденции Януковича

АРМА: имущество резиденции Януковича "Межигорье" передано в госсобственность

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Виктор Янукович. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Имущество бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом передано в госсобственность, сообщили в украинском агентстве по розыску и управлению активами (АРМА).
«
"АРМА передало в государственное управление движимое арестованное имущество паркового комплекса "Межигорье", принадлежавшего Януковичу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Резиденция "Межигорье" в Киевской области до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность бывшему президенту Украины Виктору Януковичу - по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов. Позже специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.
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