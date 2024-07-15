https://ria.ru/20240715/janukovich-1959794652.html

В Киеве передали в госсобственность имущество бывшей резиденции Януковича

В Киеве передали в госсобственность имущество бывшей резиденции Януковича - РИА Новости, 15.07.2024

В Киеве передали в госсобственность имущество бывшей резиденции Януковича

Имущество бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом передано в госсобственность, сообщили в украинском агентстве по... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:40

2024-07-15T15:40

2024-07-15T15:40

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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Имущество бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье" под Киевом передано в госсобственность, сообщили в украинском агентстве по розыску и управлению активами (АРМА). "АРМА передало в государственное управление движимое арестованное имущество паркового комплекса "Межигорье", принадлежавшего Януковичу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Резиденция "Межигорье" в Киевской области до 2007 года находилась в госсобственности. В 2007 году резиденция была передана в собственность бывшему президенту Украины Виктору Януковичу - по версии следствия, с нарушением закона. В 2018 году киевский суд передал "Межигорье" в управление агентству по возвращению активов. Позже специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд дело по обвинению Януковича и его сына в завладении резиденцией.

https://ria.ru/20240222/maydan-1928871099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, киевская область, виктор янукович