https://ria.ru/20240715/izvestiya-1959701610.html

СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества

СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.07.2024

СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества

Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб, предупреждают "Известия". РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T10:10

2024-07-15T10:10

2024-07-15T11:22

жкх

мосэнерго

мосэнергосбыт

происшествия

мошенничество

мошенники

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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб, предупреждают "Известия"."Началось все красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило", — рассказал изданию пострадавший от рук злоумышленников.Как указали журналисты, мошенники представляются сотрудниками таких компаний, как "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыт", предлагая устроить поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея. В ходе манипуляций они выманивают у своих жертв код из СМС доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего берут от их имени кредиты и переводят себе денежные средства.В материале подчеркнули, что случаи такого мошенничества участились в июне этого года, а в правоохранительных органах по ним уже возбудили уголовные дела.

https://ria.ru/20240712/sk-1959202154.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, мосэнерго, мосэнергосбыт, происшествия, мошенничество, мошенники