https://ria.ru/20240715/izvestiya-1959701610.html
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества
Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб, предупреждают "Известия". РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:10
2024-07-15T10:10
2024-07-15T11:22
жкх
мосэнерго
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происшествия
мошенничество
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МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб, предупреждают "Известия"."Началось все красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило", — рассказал изданию пострадавший от рук злоумышленников.Как указали журналисты, мошенники представляются сотрудниками таких компаний, как "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыт", предлагая устроить поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея. В ходе манипуляций они выманивают у своих жертв код из СМС доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего берут от их имени кредиты и переводят себе денежные средства.В материале подчеркнули, что случаи такого мошенничества участились в июне этого года, а в правоохранительных органах по ним уже возбудили уголовные дела.
https://ria.ru/20240712/sk-1959202154.html
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жкх, мосэнерго, мосэнергосбыт, происшествия, мошенничество, мошенники
ЖКХ, Мосэнерго, Мосэнергосбыт, Происшествия, Мошенничество, мошенники
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества
"Известия": мошенники стали представляться коммунальщиками и брать кредиты