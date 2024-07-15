Рейтинг@Mail.ru
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 15.07.2024 (обновлено: 11:22 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/izvestiya-1959701610.html
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 15.07.2024
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества
Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб, предупреждают "Известия". РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T10:10
2024-07-15T11:22
жкх
мосэнерго
мосэнергосбыт
происшествия
мошенничество
мошенники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959717679_0:300:3107:2048_1920x0_80_0_0_bf4ab07c79b8a2626732ba42e4448a43.jpg
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб, предупреждают "Известия".&quot;Началось все красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило&quot;, — рассказал изданию пострадавший от рук злоумышленников.Как указали журналисты, мошенники представляются сотрудниками таких компаний, как "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыт", предлагая устроить поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея. В ходе манипуляций они выманивают у своих жертв код из СМС доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего берут от их имени кредиты и переводят себе денежные средства.В материале подчеркнули, что случаи такого мошенничества участились в июне этого года, а в правоохранительных органах по ним уже возбудили уголовные дела.
https://ria.ru/20240712/sk-1959202154.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959717679_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_50863385905ef59b2d4d1785bc666fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, мосэнерго, мосэнергосбыт, происшествия, мошенничество, мошенники
ЖКХ, Мосэнерго, Мосэнергосбыт, Происшествия, Мошенничество, мошенники
СМИ предупредили россиян о новой схеме мошенничества

"Известия": мошенники стали представляться коммунальщиками и брать кредиты

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЭлектросчетчики в подъезде жилого дома Москвы
Электросчетчики в подъезде жилого дома Москвы - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Мошенники начали звонить россиянам от имени коммунальных служб, предупреждают "Известия".
«

"Началось все красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера. Меня это не смутило", — рассказал изданию пострадавший от рук злоумышленников.

Как указали журналисты, мошенники представляются сотрудниками таких компаний, как "Мосэнерго" и "Мосэнергосбыт", предлагая устроить поверку электросчетчиков, перерасчет коммунальных платежей или скидки на ЖКУ в честь юбилея. В ходе манипуляций они выманивают у своих жертв код из СМС доступа к аккаунту на "Госуслугах", после чего берут от их имени кредиты и переводят себе денежные средства.
В материале подчеркнули, что случаи такого мошенничества участились в июне этого года, а в правоохранительных органах по ним уже возбудили уголовные дела.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
СК предупредили о мошенниках, обманывающих участников СВО
12 июля, 12:19
 
ЖКХМосэнергоМосэнергосбытПроисшествияМошенничествомошенники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала