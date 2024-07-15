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ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев - РИА Новости, 15.07.2024
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16:57 15.07.2024 (обновлено: 17:14 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/izrail-1959822073.html
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев - РИА Новости, 15.07.2024
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев
ЕС в понедельник расширил санкции против израильских поселенцев за систематические нарушения прав палестинцев, добавил в списки пять человек и три организации,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:57
2024-07-15T17:14
евросоюз
в мире
израиль
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции против израильских поселенцев за систематические нарушения прав палестинцев, добавил в списки пять человек и три организации, следует из опубликованного в официальном журнале документа.Санкции введены в рамках режима ЕС за нарушения прав человека. Примечательно, что один из фигурантов имеет гражданства Израиля и США.В пояснениях к санкциям говорится, что израильтяне участвовали в захвате земель палестинцев на Западном берегу Иордана, заставляли их покидать собственные дома, угрожали расправами, нападали на палестинских жителей, в том числе на пожилых людей, женщин и детей. Кроме того, они препятствовали свободному перемещению палестинцев, не давали детям возможность посещать школы.Ранее в ЕС заявляли, что работают над расширением списка лиц за нарушения прав палестинцев.
https://ria.ru/20240704/palestina-1957236797.html
https://ria.ru/20240314/izrail-1933013141.html
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евросоюз, в мире, израиль, сша
Евросоюз, В мире, Израиль, США
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев

ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев за нарушения прав палестинцев

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля
Палестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы эвакуируется из сектора Газа после атаки Израиля. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции против израильских поселенцев за систематические нарушения прав палестинцев, добавил в списки пять человек и три организации, следует из опубликованного в официальном журнале документа.
Санкции введены в рамках режима ЕС за нарушения прав человека. Примечательно, что один из фигурантов имеет гражданства Израиля и США.
Израильские поселенцы стоят на смотровой площадке с видом на город Иерихон на Западном берегу реки Иордан - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины
4 июля, 00:00
В пояснениях к санкциям говорится, что израильтяне участвовали в захвате земель палестинцев на Западном берегу Иордана, заставляли их покидать собственные дома, угрожали расправами, нападали на палестинских жителей, в том числе на пожилых людей, женщин и детей. Кроме того, они препятствовали свободному перемещению палестинцев, не давали детям возможность посещать школы.
Ранее в ЕС заявляли, что работают над расширением списка лиц за нарушения прав палестинцев.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана
14 марта, 17:37
 
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