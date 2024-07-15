https://ria.ru/20240715/izrail-1959822073.html
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев - РИА Новости, 15.07.2024
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев
ЕС в понедельник расширил санкции против израильских поселенцев за систематические нарушения прав палестинцев, добавил в списки пять человек и три организации,... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T16:57
2024-07-15T16:57
2024-07-15T17:14
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции против израильских поселенцев за систематические нарушения прав палестинцев, добавил в списки пять человек и три организации, следует из опубликованного в официальном журнале документа.Санкции введены в рамках режима ЕС за нарушения прав человека. Примечательно, что один из фигурантов имеет гражданства Израиля и США.В пояснениях к санкциям говорится, что израильтяне участвовали в захвате земель палестинцев на Западном берегу Иордана, заставляли их покидать собственные дома, угрожали расправами, нападали на палестинских жителей, в том числе на пожилых людей, женщин и детей. Кроме того, они препятствовали свободному перемещению палестинцев, не давали детям возможность посещать школы.Ранее в ЕС заявляли, что работают над расширением списка лиц за нарушения прав палестинцев.
https://ria.ru/20240704/palestina-1957236797.html
https://ria.ru/20240314/izrail-1933013141.html
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РИА Новости
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евросоюз, в мире, израиль, сша
Евросоюз, В мире, Израиль, США
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев
ЕС расшил санкции против еврейских поселенцев за нарушения прав палестинцев
БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. ЕС в понедельник расширил санкции против израильских поселенцев за систематические нарушения прав палестинцев, добавил в списки пять человек и три организации, следует из опубликованного в официальном журнале документа.
Санкции введены в рамках режима ЕС за нарушения прав человека. Примечательно, что один из фигурантов имеет гражданства Израиля
и США
.
В пояснениях к санкциям говорится, что израильтяне участвовали в захвате земель палестинцев на Западном берегу Иордана, заставляли их покидать собственные дома, угрожали расправами, нападали на палестинских жителей, в том числе на пожилых людей, женщин и детей. Кроме того, они препятствовали свободному перемещению палестинцев, не давали детям возможность посещать школы.
Ранее в ЕС заявляли, что работают над расширением списка лиц за нарушения прав палестинцев.