https://ria.ru/20240715/gruziya-1959722099.html

Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в конституционном суде

Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в конституционном суде - РИА Новости, 15.07.2024

Президент Грузии обжалует закон об иноагентах в конституционном суде

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст в понедельник иск в конституционный суд, чтобы добиться отмены закона об иноагентах, передает телекомпания "ТВ... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T11:32

2024-07-15T11:32

2024-07-15T11:32

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ТБИЛИСИ, 15 июл - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подаст в понедельник иск в конституционный суд, чтобы добиться отмены закона об иноагентах, передает телекомпания "ТВ Пирвели". "Сегодня президент оспорит "российский" закон в конституционном суде. Саломе Зурабишвили считает, что принятый "Грузинской мечтой" закон антинационален и несовместим с конституцией. Известно, что если Конституционный суд примет иск президента, ее интересы будет защищать Эка Беселия", - сообщает телекомпания. Беселия в разговоре с телекомпанией пояснила, что президент подаст иск с требованием установить, соответствует ли принятый закон статье 78 конституции Грузии. Данная статья подразумевает, что конституционные органы обязаны принять все меры для обеспечения полной интеграции страны в ЕС и НАТО. "В иске требуется приостановить действие нормы до того, как конституционный суд по существу решит этот спор, т.е. на первоначальном этапе приостановит действие этого закона",- заявила Беселия. Также в понедельник подать иск в конституционный суд планируют неправительственные организации. Члены НПО утверждают, что закон противоречит статьям конституции о правах на объединения, равенство, неприкосновенность личной жизни. Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем, окончательном чтении, несмотря на уличные протесты. Президент Грузии Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иноагентах, назвав его "российским" и "неконституционным". Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах 3 июня после того, как президент отказалась этого делать. Папуашвили тогда пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает все необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. После 60 дней те организации, которые имеют значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться в портале и задекларировать финансы 2023 года Принятие закона об иноагентах в Грузии вызвало недовольство запада. США и ЕС заявляют о пересмотре отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Евросоюз заморозил финансирование грузинского минобороны.

https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

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в мире, грузия, сша, саломе зурабишвили, евросоюз, нато