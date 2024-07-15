https://ria.ru/20240715/groznyj-1959739790.html
Посол Белоруссии приехал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум
Посол Белоруссии приехал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум - РИА Новости, 15.07.2024
Посол Белоруссии приехал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник приехал в Грозный для участия в Кавказском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба посольства. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:48
2024-07-15T12:48
2024-07-15T12:48
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МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник приехал в Грозный для участия в Кавказском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба посольства. "В программе визита - переговоры с главами северокавказских регионов (тремя!), посещение дилеров белорусских предприятий, участие в деловой программе Форума", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Работа посла в форуме началось с участия в круглом столе "Конкурентные преимущества Кавказа для развития международного сотрудничества с партнерами по Евразии". "Обсуждают с российскими коллегами и партнерами из стран СНГ насущные вопросы - совершенствование регуляторной базы, реализацию международных и межрегиональных кооперационных проектов (в том числе - новый механизм их финансирования в рамках ЕАЭС), развитие транспортно-логистического комплекса на постсоветском пространстве", - добавили в посольстве. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдет в Грозном 15-17 июля. РИА Новости является генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html
https://ria.ru/20240709/samolet-1958465913.html
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РИА Новости
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Коммерческая недвижимость, Грозный, Белоруссия, Россия, СНГ, Евразийский экономический союз