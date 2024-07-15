Рейтинг@Mail.ru
Посол Белоруссии приехал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
12:48 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/groznyj-1959739790.html
Посол Белоруссии приехал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум
Посол Белоруссии приехал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум - РИА Новости, 15.07.2024
Посол Белоруссии приехал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум
Посол Белоруссии в России Александр Рогожник приехал в Грозный для участия в Кавказском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба посольства. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T12:48
2024-07-15T12:48
парламентское собрание союза беларуси и россии
коммерческая недвижимость
грозный
белоруссия
россия
снг
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959741535_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_9160b5ef79ae69285aed05adc72119b1.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник приехал в Грозный для участия в Кавказском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба посольства. "В программе визита - переговоры с главами северокавказских регионов (тремя!), посещение дилеров белорусских предприятий, участие в деловой программе Форума", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Работа посла в форуме началось с участия в круглом столе "Конкурентные преимущества Кавказа для развития международного сотрудничества с партнерами по Евразии". "Обсуждают с российскими коллегами и партнерами из стран СНГ насущные вопросы - совершенствование регуляторной базы, реализацию международных и межрегиональных кооперационных проектов (в том числе - новый механизм их финансирования в рамках ЕАЭС), развитие транспортно-логистического комплекса на постсоветском пространстве", - добавили в посольстве. Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдет в Грозном 15-17 июля. РИА Новости является генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240425/roskongress-1942264227.html
https://ria.ru/20240709/samolet-1958465913.html
грозный
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959741535_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b3f2ac5e836b4350105abc7d360de7e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коммерческая недвижимость, грозный, белоруссия, россия, снг, евразийский экономический союз
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Коммерческая недвижимость, Грозный, Белоруссия, Россия, СНГ, Евразийский экономический союз

Посол Белоруссии приехал в Грозный на Кавказский инвестиционный форум

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Кавказского инвестиционного форума
Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Посол Белоруссии в России Александр Рогожник приехал в Грозный для участия в Кавказском инвестиционном форуме, сообщает пресс-служба посольства.
"В программе визита - переговоры с главами северокавказских регионов (тремя!), посещение дилеров белорусских предприятий, участие в деловой программе Форума", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Инсталляция фонда Росконгресс - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
Росконгресс назвал главную тему Кавказского инвестфорума — 2024
25 апреля, 14:04
Работа посла в форуме началось с участия в круглом столе "Конкурентные преимущества Кавказа для развития международного сотрудничества с партнерами по Евразии". "Обсуждают с российскими коллегами и партнерами из стран СНГ насущные вопросы - совершенствование регуляторной базы, реализацию международных и межрегиональных кооперационных проектов (в том числе - новый механизм их финансирования в рамках ЕАЭС), развитие транспортно-логистического комплекса на постсоветском пространстве", - добавили в посольстве.
Кавказский инвестиционный форум (КИФ) пройдет в Грозном 15-17 июля. РИА Новости является генеральным информационным партнером форума.
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Проект Белоруссии и России по созданию самолета "Освей" идет по графику
9 июля, 12:36
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКоммерческая недвижимостьГрозныйБелоруссияРоссияСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала