В Германии арестовали предполагаемого члена "Хезболлы"
В Германии арестован предполагаемый член "Хезболлы", закупавший детали для БПЛА
© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Германии арестован член признанной Берлином террористической ливанской шиитской организации "Хезболла", его подозревают в закупке запчастей для беспилотников, сообщила в понедельник генеральная прокуратура ФРГ.
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"Вчера (14 июля 2024 года) сотрудники федерального управления уголовной полиции временно задержали гражданина Ливана Фаделя З. в городе Зальцгиттер по решению федеральной прокуратуры. Сегодня (15 июля 2024 года) обвиняемый предстал перед следственным судьей федерального суда, который выдал и исполнил ордер на арест", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Задержанному предъявлено обвинение в членстве в зарубежной террористической организации.
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"Фадель З. стал членом "Хезболлы" в Ливане не позднее лета 2016 года. От имени организации он с 2024 года закупал в Германии компоненты для создания военных дронов, особенно двигатели. Их планировалось экспортировать в Ливан и использовать там в террористических атаках на Израиль", - сказано в релизе.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние дни израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлы" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлы" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.