Рейтинг@Mail.ru
В Германии арестовали предполагаемого члена "Хезболлы" - РИА Новости, 15.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:19 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/germanija-1959863521.html
В Германии арестовали предполагаемого члена "Хезболлы"
В Германии арестовали предполагаемого члена "Хезболлы" - РИА Новости, 15.07.2024
В Германии арестовали предполагаемого члена "Хезболлы"
В Германии арестован член признанной Берлином террористической ливанской шиитской организации "Хезболла", его подозревают в закупке запчастей для беспилотников, РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:19
2024-07-15T19:19
в мире
ливан
израиль
германия
исраэль кац
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_0:0:2838:1596_1920x0_80_0_0_54ef82906cd2a43009d745b80d1dab47.jpg
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Германии арестован член признанной Берлином террористической ливанской шиитской организации "Хезболла", его подозревают в закупке запчастей для беспилотников, сообщила в понедельник генеральная прокуратура ФРГ. "Вчера (14 июля 2024 года) сотрудники федерального управления уголовной полиции временно задержали гражданина Ливана Фаделя З. в городе Зальцгиттер по решению федеральной прокуратуры. Сегодня (15 июля 2024 года) обвиняемый предстал перед следственным судьей федерального суда, который выдал и исполнил ордер на арест", - говорится в пресс-релизе прокуратуры. Задержанному предъявлено обвинение в членстве в зарубежной террористической организации. &quot;Фадель З. стал членом &quot;Хезболлы&quot; в Ливане не позднее лета 2016 года. От имени организации он с 2024 года закупал в Германии компоненты для создания военных дронов, особенно двигатели. Их планировалось экспортировать в Ливан и использовать там в террористических атаках на Израиль&quot;, - сказано в релизе.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние дни израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлы" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлы" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957732402.html
https://ria.ru/20240710/izrail-1958795319.html
ливан
израиль
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737894486_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_e2e4e313c5339048e95481a8b72cd5de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, германия, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Ливан, Израиль, Германия, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Германии арестовали предполагаемого члена "Хезболлы"

В Германии арестован предполагаемый член "Хезболлы", закупавший детали для БПЛА

© AP Photo / Michael SohnОфицер полиции в Германии
Офицер полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© AP Photo / Michael Sohn
Офицер полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. В Германии арестован член признанной Берлином террористической ливанской шиитской организации "Хезболла", его подозревают в закупке запчастей для беспилотников, сообщила в понедельник генеральная прокуратура ФРГ.
«
"Вчера (14 июля 2024 года) сотрудники федерального управления уголовной полиции временно задержали гражданина Ливана Фаделя З. в городе Зальцгиттер по решению федеральной прокуратуры. Сегодня (15 июля 2024 года) обвиняемый предстал перед следственным судьей федерального суда, который выдал и исполнил ордер на арест", - говорится в пресс-релизе прокуратуры.
Бойцы движения Хезболлах - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Заместитель генсека "Хезболлах" рассказал об обмане со стороны США и ЕС
5 июля, 17:33
Задержанному предъявлено обвинение в членстве в зарубежной террористической организации.
«

"Фадель З. стал членом "Хезболлы" в Ливане не позднее лета 2016 года. От имени организации он с 2024 года закупал в Германии компоненты для создания военных дронов, особенно двигатели. Их планировалось экспортировать в Ливан и использовать там в террористических атаках на Израиль", - сказано в релизе.

Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние дни израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлы" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлы" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Ливан выпустил около 30 ракет по северу Израиля, пишут СМИ
10 июля, 17:25
 
В миреЛиванИзраильГерманияИсраэль КацХасан НасруллаХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала