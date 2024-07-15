https://ria.ru/20240715/genichesk-1959781561.html

СК обнаружил в Геническе останки более 30 жителей, расстрелянных в годы ВОВ

СК обнаружил в Геническе останки более 30 жителей, расстрелянных в годы ВОВ - РИА Новости, 15.07.2024

СК обнаружил в Геническе останки более 30 жителей, расстрелянных в годы ВОВ

Сотрудники Следственного комитета России в ходе поисковых работ на месте массовых расстрелов немецко-фашистскими захватчиками населения СССР в годы Великой... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:07

2024-07-15T15:07

2024-07-15T15:40

происшествия

россия

геническ

ссср

следственный комитет россии (ск рф)

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ГЕНИЧЕСК, 15 июл - РИА Новости. Сотрудники Следственного комитета России в ходе поисковых работ на месте массовых расстрелов немецко-фашистскими захватчиками населения СССР в годы Великой Отечественной войны около города Геническ обнаружили более 30 тел погибших, преимущественно, женщин и детей, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. "С 20 июня мы проводим здесь раскопки. В ходе раскопок уже вот сейчас, в настоящий момент, обнаружено уже… было 29 (тел), сегодня вот уже еще два тела обнаружено. Сами видите, в каком они состоянии", - сообщил агентству следователь-криминалист СУ СК России по Херсонской области. По словам следователя, на месте расстрела не обнаружено ни остатков одежды, ни обуви, ни ювелирных украшений, что свидетельствует о том, что жертв перед массовым расстрелом раздевали и затем после убийства их тела сжигали. "Возможно, не исключаю (что перед расстрелом людей раздевали). Потому что здесь был... вот находим фрагменты сожженные, а им именно кости. Фрагменты находим. Фрагментарные кости обгоревшие. То есть было вот какое-то термическое воздействие в виде костра или что-то еще", - сказал следователь. Поисковые работы проводятся на месте известном в Геническе как "Противотанковый ров", где, по свидетельствам местных жителей и архивным данным, во время гитлеровской оккупации велись массовые казни советских граждан.

https://ria.ru/20240622/bastrykin-1954472673.html

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происшествия, россия, геническ, ссср, следственный комитет россии (ск рф)