https://ria.ru/20240715/gavrilov-1959860734.html

Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны

Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны - РИА Новости, 15.07.2024

Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны

Москва будет выверенно реагировать на создаваемые альянсом угрозы безопасности России, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T19:08

2024-07-15T19:08

2024-07-15T19:08

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константин гаврилов

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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Москва будет выверенно реагировать на создаваемые альянсом угрозы безопасности России, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам саммита НАТО. "Итоги саммита НАТО подтвердили, что альянс - это анахронизм холодной войны, который продолжает существовать только благодаря своему неизменному генетическому коду, настроенному на противостояние с Россией. За нами дело не станет. Будем выверенно реагировать на создаваемые альянсом угрозы безопасности нашей страны, в том числе посредством реализации целей специальной военной операции", - отметил дипломат. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.

https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html

https://ria.ru/20240711/peskov-1958933563.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, константин гаврилов, нато