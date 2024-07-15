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Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны - РИА Новости, 15.07.2024
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19:08 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/gavrilov-1959860734.html
Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны
Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны - РИА Новости, 15.07.2024
Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны
Москва будет выверенно реагировать на создаваемые альянсом угрозы безопасности России, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T19:08
2024-07-15T19:08
в мире
россия
украина
константин гаврилов
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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Москва будет выверенно реагировать на создаваемые альянсом угрозы безопасности России, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам саммита НАТО. "Итоги саммита НАТО подтвердили, что альянс - это анахронизм холодной войны, который продолжает существовать только благодаря своему неизменному генетическому коду, настроенному на противостояние с Россией. За нами дело не станет. Будем выверенно реагировать на создаваемые альянсом угрозы безопасности нашей страны, в том числе посредством реализации целей специальной военной операции", - отметил дипломат. Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая. Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
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в мире, россия, украина, константин гаврилов, нато
В мире, Россия, Украина, Константин Гаврилов, НАТО
Гаврилов назвал НАТО анахронизмом холодной войны

Гаврилов: Россия будет выверенно реагировать на создаваемые НАТО угрозы

© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/TelegramКонстантин Гаврилов
Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Arms Control Delegation in Vienna/Telegram
Константин Гаврилов. Архивное фото
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ВЕНА, 15 июл - РИА Новости. Москва будет выверенно реагировать на создаваемые альянсом угрозы безопасности России, заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов по итогам саммита НАТО.
«
"Итоги саммита НАТО подтвердили, что альянс - это анахронизм холодной войны, который продолжает существовать только благодаря своему неизменному генетическому коду, настроенному на противостояние с Россией. За нами дело не станет. Будем выверенно реагировать на создаваемые альянсом угрозы безопасности нашей страны, в том числе посредством реализации целей специальной военной операции", - отметил дипломат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Запад погубило расширение на восток
12 июля, 08:00
Юбилейный саммит НАТО прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля в честь 75-летия со дня подписания Североатлантического договора в 1949 году. На повестке саммита были три большие темы: усиление роли блока в координации и финансировании военной помощи Украине, укрепление коллективной обороны и сдерживания для противодействия России, а также расширение партнерства со странами Азии на фоне нарастающего противостояния Запада и Китая.
Текст совместной декларации участников саммита НАТО в Вашингтоне содержит пункт о "будущем Украины в альянсе" и заявляет о ее более интегрированном политическом статусе. Кроме того, в декларации говорится, что страны НАТО намерены продолжать поддерживать Киев "на его необратимом пути к полной евроатлантической интеграции", что подразумевает членство в НАТО. Документ отдельно подчеркивает, что главы МИД стран НАТО будут на ежегодной основе продолжать оценку прогресса реализуемых Украиной реформ.
НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
НАТО постоянно движется в сторону границ России, заявили в Кремле
11 июля, 12:07
 
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