https://ria.ru/20240715/finlyandiya-1959759797.html
Еврокомиссия изучит закон о выдворении беженцев, принятый в Финляндии
Еврокомиссия изучит закон о выдворении беженцев, принятый в Финляндии - РИА Новости, 15.07.2024
Еврокомиссия изучит закон о выдворении беженцев, принятый в Финляндии
Еврокомиссия приняла к сведению закон о выдворении беженцев, принятый в Финляндии, изучит его на предмет соответствия правилам ЕС, сообщил на брифинге в... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:57
2024-07-15T13:57
2024-07-15T13:57
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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению закон о выдворении беженцев, принятый в Финляндии, изучит его на предмет соответствия правилам ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд. "ЕК приняла к сведению закон, принятый финским парламентом. Еврокомиссия внимательно его изучит", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не нарушает ли этот закон международные обязательства Финляндии, а также европейские законы, которые должны иметь приоритет над национальными.При анализе закона Финляндии об охране внешней границы на предмет соблюдения прав беженцев ЕС будет учитывать ситуацию в сфере безопасности, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Мы будем изучать этот закон с учетом ситуации на финской границе… Речь идет об инструментализации мигрантов, поэтому там не может быть обычных процедур, применимых в обычной ситуации. Члены ЕС несут ответственность за охрану своих границ", - сказал он.Представитель ЕК напомнил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен была на границе Финляндии и России."Она выразила понимание ситуации, в которой оказалась Финляндия", - указал Мамер.Он также добавил, что ЕК не может спрогнозировать, сколько времени у нее займет изучение этого закона.Финский парламент в пятницу во втором чтении одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.
https://ria.ru/20240712/finlyandiya-1959363287.html
https://ria.ru/20240702/finlyandiya-1956957250.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, брюссель, россия, кристиан виганд, эрик мамер, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Финляндия, Брюссель, Россия, Кристиан Виганд, Эрик Мамер, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия
Еврокомиссия изучит закон о выдворении беженцев, принятый в Финляндии
ЕК изучит финский закон о выдворении беженцев с учетом ситуации на границе
БРЮССЕЛЬ, 15 июл – РИА Новости. Еврокомиссия приняла к сведению закон о выдворении беженцев, принятый в Финляндии, изучит его на предмет соответствия правилам ЕС, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
"ЕК приняла к сведению закон, принятый финским парламентом. Еврокомиссия внимательно его изучит", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не нарушает ли этот закон международные обязательства Финляндии, а также европейские законы, которые должны иметь приоритет над национальными.
При анализе закона Финляндии об охране внешней границы на предмет соблюдения прав беженцев ЕС будет учитывать ситуацию в сфере безопасности, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер
.
"Мы будем изучать этот закон с учетом ситуации на финской границе… Речь идет об инструментализации мигрантов, поэтому там не может быть обычных процедур, применимых в обычной ситуации. Члены ЕС несут ответственность за охрану своих границ", - сказал он.
Представитель ЕК напомнил, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен
была на границе Финляндии и России
.
"Она выразила понимание ситуации, в которой оказалась Финляндия", - указал Мамер.
Он также добавил, что ЕК не может спрогнозировать, сколько времени у нее займет изучение этого закона.
Финский парламент в пятницу во втором чтении одобрил законопроект об ограничении приема беженцев и их выдворении. Власти Финляндии ранее заявляли, что принятие этого закона позволит в дальнейшем рассмотреть вопрос об открытии КПП на границе с Россией.