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В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
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15:05 15.07.2024 (обновлено: 15:51 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/finljandija-1959780063.html
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией - РИА Новости, 15.07.2024
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией
Пограничная охрана Финляндии в соцсети X сообщила в понедельник о задержании мужчины, подозреваемого в незаконном пересечении границы между Финляндией и... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T15:05
2024-07-15T15:51
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии в соцсети X сообщила в понедельник о задержании мужчины, подозреваемого в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией. "Пограничный отряд Кайнуу задержал одного мужчину, подозреваемого в незаконном пересечении границы из России в Финляндию в районе Кухмо 14 июля", - сказано в сообщении пограничников. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240707/finlyandiya-1958100899.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией

Погранохрана Финляндии сообщила о незаконном пересечении границы с Россией

© Фото : Kainuun Raja/XМужчина, подозреваемый в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией
Мужчина, подозреваемый в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Фото : Kainuun Raja/X
Мужчина, подозреваемый в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии в соцсети X сообщила в понедельник о задержании мужчины, подозреваемого в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией.
"Пограничный отряд Кайнуу задержал одного мужчину, подозреваемого в незаконном пересечении границы из России в Финляндию в районе Кухмо 14 июля", - сказано в сообщении пограничников.
Панорама города Хельсинки - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
"Глупейший шаг". В Финляндии возмутились антироссийским решением властей
7 июля, 22:55
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Знак въезда в Российскую Федерацию на пограничном пункте пропуска МАПП Нуйамаа на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
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