https://ria.ru/20240715/finljandija-1959780063.html

В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией

В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией - РИА Новости, 15.07.2024

В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией

Пограничная охрана Финляндии в соцсети X сообщила в понедельник о задержании мужчины, подозреваемого в незаконном пересечении границы между Финляндией и... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T15:05

2024-07-15T15:05

2024-07-15T15:51

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии в соцсети X сообщила в понедельник о задержании мужчины, подозреваемого в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией. "Пограничный отряд Кайнуу задержал одного мужчину, подозреваемого в незаконном пересечении границы из России в Финляндию в районе Кухмо 14 июля", - сказано в сообщении пограничников. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240707/finlyandiya-1958100899.html

https://ria.ru/20240421/finlyandiya-1941339972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова