В Финляндии задержали мужчину за незаконное пересечение границы с Россией
Погранохрана Финляндии сообщила о незаконном пересечении границы с Россией
© Фото : Kainuun Raja/XМужчина, подозреваемый в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией
© Фото : Kainuun Raja/X
Мужчина, подозреваемый в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Пограничная охрана Финляндии в соцсети X сообщила в понедельник о задержании мужчины, подозреваемого в незаконном пересечении границы между Финляндией и Россией.
"Пограничный отряд Кайнуу задержал одного мужчину, подозреваемого в незаконном пересечении границы из России в Финляндию в районе Кухмо 14 июля", - сказано в сообщении пограничников.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
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