https://ria.ru/20240715/finljandija-1959751381.html

В Финляндии вступила в силу поправка о призыве резервистов к охране границы

В Финляндии вступила в силу поправка о призыве резервистов к охране границы - РИА Новости, 15.07.2024

В Финляндии вступила в силу поправка о призыве резервистов к охране границы

Законодательная поправка о привлечении резервистов к охране государственной границы вступила в силу в Финляндии, сообщает в понедельник пограничная служба... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T13:21

2024-07-15T13:21

2024-07-15T13:21

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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Законодательная поправка о привлечении резервистов к охране государственной границы вступила в силу в Финляндии, сообщает в понедельник пограничная служба страны. "Поправка к закону о воинской повинности вступает в силу 15 июля", – сказано в сообщении на сайте погранохраны Финляндии. Привлечение резервистов пограничной охраны предназначено для ситуаций, когда безопасность границ серьезно подорвана, отмечало ранее финское минобороны. К таким ситуациям относится так называемая направляемая миграция и другие обстоятельства, требующие усиленного пограничного контроля в связи с крупными стихийными бедствиями или пандемиями, сообщало оборонное ведомство. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20240704/finlyandiya-1957492725.html

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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова