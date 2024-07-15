https://ria.ru/20240715/finljandija-1959751381.html
В Финляндии вступила в силу поправка о призыве резервистов к охране границы
В Финляндии вступила в силу поправка о призыве резервистов к охране границы - РИА Новости, 15.07.2024
В Финляндии вступила в силу поправка о призыве резервистов к охране границы
Законодательная поправка о привлечении резервистов к охране государственной границы вступила в силу в Финляндии, сообщает в понедельник пограничная служба... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T13:21
2024-07-15T13:21
2024-07-15T13:21
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Законодательная поправка о привлечении резервистов к охране государственной границы вступила в силу в Финляндии, сообщает в понедельник пограничная служба страны. "Поправка к закону о воинской повинности вступает в силу 15 июля", – сказано в сообщении на сайте погранохраны Финляндии. Привлечение резервистов пограничной охраны предназначено для ситуаций, когда безопасность границ серьезно подорвана, отмечало ранее финское минобороны. К таким ситуациям относится так называемая направляемая миграция и другие обстоятельства, требующие усиленного пограничного контроля в связи с крупными стихийными бедствиями или пандемиями, сообщало оборонное ведомство. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
https://ria.ru/20240704/finlyandiya-1957492725.html
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в мире, россия, финляндия, москва, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Москва, Дмитрий Песков, Мария Захарова
В Финляндии вступила в силу поправка о призыве резервистов к охране границы
В Финляндии вступила в силу поправка о привлечении резервистов к охране границы
МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Законодательная поправка о привлечении резервистов к охране государственной границы вступила в силу в Финляндии, сообщает в понедельник пограничная служба страны.
«
"Поправка к закону о воинской повинности вступает в силу 15 июля", – сказано в сообщении на сайте погранохраны Финляндии.
Привлечение резервистов пограничной охраны предназначено для ситуаций, когда безопасность границ серьезно подорвана, отмечало ранее финское минобороны. К таким ситуациям относится так называемая направляемая миграция и другие обстоятельства, требующие усиленного пограничного контроля в связи с крупными стихийными бедствиями или пандемиями, сообщало оборонное ведомство.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.