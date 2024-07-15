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На кинофестивале в Архангельске показали контент для взрослых - РИА Новости, 15.07.2024
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17:50 15.07.2024
https://ria.ru/20240715/festival-1959836038.html
На кинофестивале в Архангельске показали контент для взрослых
На кинофестивале в Архангельске показали контент для взрослых - РИА Новости, 15.07.2024
На кинофестивале в Архангельске показали контент для взрослых
Контент для взрослых показали на кинофестивале под открытым небом в Петровском парке в Архангельске, где прежде всего должны были демонстрировать фильмы... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T17:50
2024-07-15T17:50
технологии
архангельск
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МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Контент для взрослых показали на кинофестивале под открытым небом в Петровском парке в Архангельске, где прежде всего должны были демонстрировать фильмы семейной направленности, организаторы извинились и пообещали не смущать случайных зрителей. "Петровский парк является открытым рекреационным пространством. А значит, даже при соблюдении всех маркировок возрастных ограничений, которые всегда присутствуют, контент для более взрослого зрителя могут увидеть дети. Пусть и хорошее фестивальное интеллектуальное кино. Поэтому как партнеры проекта TELE2 "Территория MIXX" поговорили с коллегами, чтобы ограничить показы мультфильмов и фильмов до 16+, чтобы сохранить семейную направленность проекта и не смущать и травмировать случайного зрителя", - отметил Самодов и принес извинения тем, кого показанная сцена могла оскорбить.Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилось видео экрана в Петровском парке Архангельска, на котором продемонстрировали контент для взрослых. Как пояснил на своей странице "ВКонтакте" директор Архангельского областного театра драмы имени Ломоносова, который является одним из организаторов фестиваля "Территория MIXX", Сергей Самодов, второй год TELE2 в партнерстве с архангельским театром драмы организует онлайн-кинотеатр, и преимущественно весь контент подобран для детского и семейного просмотра.
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технологии, архангельск
Технологии, Архангельск
На кинофестивале в Архангельске показали контент для взрослых

Организаторы фестиваля в Архангельске извинились за показ контент для взрослых

© Сергей Самодов/ВКонтактеДиректор Архангельского театра драмы Сергей Самодов прокомментировал ситуацию с фильмом 18+ в Петровском парке
Директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов прокомментировал ситуацию с фильмом 18+ в Петровском парке - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© Сергей Самодов/ВКонтакте
Директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов прокомментировал ситуацию с фильмом 18+ в Петровском парке
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 июл – РИА Новости. Контент для взрослых показали на кинофестивале под открытым небом в Петровском парке в Архангельске, где прежде всего должны были демонстрировать фильмы семейной направленности, организаторы извинились и пообещали не смущать случайных зрителей.
«
"Петровский парк является открытым рекреационным пространством. А значит, даже при соблюдении всех маркировок возрастных ограничений, которые всегда присутствуют, контент для более взрослого зрителя могут увидеть дети. Пусть и хорошее фестивальное интеллектуальное кино. Поэтому как партнеры проекта TELE2 "Территория MIXX" поговорили с коллегами, чтобы ограничить показы мультфильмов и фильмов до 16+, чтобы сохранить семейную направленность проекта и не смущать и травмировать случайного зрителя", - отметил Самодов и принес извинения тем, кого показанная сцена могла оскорбить.
Ранее в соцсетях и Telegram-каналах появилось видео экрана в Петровском парке Архангельска, на котором продемонстрировали контент для взрослых. Как пояснил на своей странице "ВКонтакте" директор Архангельского областного театра драмы имени Ломоносова, который является одним из организаторов фестиваля "Территория MIXX", Сергей Самодов, второй год TELE2 в партнерстве с архангельским театром драмы организует онлайн-кинотеатр, и преимущественно весь контент подобран для детского и семейного просмотра.
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