Эстония предложила России провести совместные измерения фарватера Нарвы
ERR: Эстония предложила провести измерения фарватера пограничной реки Нарва
© AP Photo / James HeintzГосударственная граница России и Эстонии, проходящая посредине старого русла реки Нарва
© AP Photo / James Heintz
Государственная граница России и Эстонии, проходящая посредине старого русла реки Нарва. Архивное фото
МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. МИД Эстонии передал посольству России в Таллине дипломатическую ноту с предложением провести совместные измерения фарватера пограничной реки Нарва, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
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"В своей ноте Эстония констатирует, что страны, похоже, по-разному понимают направление фарватера, который также является основой контрольной линии между Эстонией и Россией. Поскольку условия в проточных водоемах могут меняться в течение десятилетий из-за природных условий, Эстония предложила провести их совместные измерения", - говорится в сообщении.
По данным ERR, в МИД Эстонии объяснили, что совместный замер дна реки Нарвы необходим, чтобы решить разногласия, связанные с тем, в чьих водах, российских или эстонских, находились 25 фарватерных буев, якобы снятых в ночь на 23 мая.
Ранее департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы сняли буи на реке Нарва, которые служили для разграничения судоходных путей. Расположение разграничительных буев на реке Нарва может меняться каждую весну, и, по утверждению ведомства, в этом году РФ не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев.