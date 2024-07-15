https://ria.ru/20240715/erfurt-1959837506.html

Власти Эрфурта хотят потратить 2,5 миллиона евро на переселение 39 хомяков

Власти Эрфурта хотят потратить 2,5 миллиона евро на переселение 39 хомяков - РИА Новости, 15.07.2024

Власти Эрфурта хотят потратить 2,5 миллиона евро на переселение 39 хомяков

Власти немецкого Эрфурта планируют потратить 2,5 миллиона евро на переселение 39 полевых хомяков, находящихся под угрозой исчезновения, пишет немецкая газета... РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-15T17:58

2024-07-15T17:58

2024-07-15T19:12

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БЕРЛИН, 15 июл — РИА Новости. Власти немецкого Эрфурта планируют потратить 2,5 миллиона евро на переселение 39 полевых хомяков, находящихся под угрозой исчезновения, пишет немецкая газета Thüringer Allgemeine со ссылкой на главу городского строительного департамента Маттиаса Бервольффа (партия "Левые"). "Городская администрация придерживается плана перевозки хомяков и строительства школы", — рассказал он.Уточняется, что для расширения Европейской школы выбрали участок, где, по подсчетам специалистов, обитают 39 обыкновенных хомяков (лат. Cricetus cricetus). Так как животные занесены в программу по сохранению этого вида, до начала строительства городские власти хотят переселить их. Для этого разработали "генплан", расходы на который оцениваются в 2,5 миллиона евро. По словам Бервольффа, управление городского планирования сейчас готовит соответствующий документ на рассмотрение городского совета. Голосование по этому вопросу должно состояться в этом году. Уточняется, что школьный кампус еще находится в стадии планирования. Предполагается, что его возведение начнется в конце 2026 года, а открытие может состояться летом 2029-го. Согласно текущим оценкам, стоимость строительства составит около 35 миллионов евро. Ассоциация налогоплательщиков Германии, которая отслеживает целесообразность трат средств от налоговых поступлений, ранее неоднократно критиковала власти ФРГ за чрезмерно высокие и при этом зачастую бессмысленные расходы на проекты, связанные с животными. Так, например, по данным объединения, ганноверские власти еще в 2017 году вложили 11 тысяч евро в "скорую помощь для волков", которая впоследствии ни разу не использовалась по назначению. Из-за отсутствия пациентов с мая 2022 года "скорую" начали применять для утилизации туш животных. Помимо этого, власти немецкого Фульда выстроили на окраине города девятиметровую голубятню за 70 тысяч евро, чтобы птицы, обитающие в центре, перелетели туда. Однако животные проигнорировали наличие нового дома — туда залетали лишь единицы. Вместе с тем на ежегодный уход за голубятней, по данным ассоциации, уходили немалые средства.Кроме того, в начале этого года объединение раскритиковало власти Гамбурга, которые потратили около 470 тысяч евро на строительство туннелей для спасения популяции жаб.

https://ria.ru/20231022/kot-1904523096.html

https://ria.ru/20240515/berlin-1946170584.html

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в мире, германия, эрфурт, гамбург (город)